20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
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Кто на новенького и не только. Нацпроектам назначили кураторов

Вместе с кураторами сменились и многие руководители национальных проектов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" назвал главным отличием национальных проектов от госпрограмм и других "плановых" мероприятий персональную ответственность.

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Работа над реализацией национальных программ началась в прошлом году. Весной 2019 года на сайте правительства были опубликованы паспорта 12 проектов, а также Комплексного плана развития магистральной инфраструктуры с указанием конкретных исполнителей по ним. Каждый паспорт определяет куратора (в лице вице-премьера), руководителя (в лице федерального министра) и администратора. Но в январе этого года произошла смена правительства: место премьер-министра вместо Дмитрия Медведева занял Михаил Мишустин, а состав кабмина изменился более чем наполовину.

Портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, узнал, как изменились ответственные за все национальные проекты лица и как будет выстроена проектная работа в 2020 году.

Перенять эстафету

12 февраля новый премьер-министр Михаил Мишустин провел свое первое заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором утвердил новых ответственных за каждый паспорт нацпроекта, отмечается в протоколе заседания президиума, который есть в распоряжении портала.

Куратором социальных нацпроектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука", согласно этому документу, осталась вице-премьер Татьяна Голикова, которая вела эти направления и при предыдущем составе кабмина. Остальные кураторы сменились.

Так, три экономических национальных проекта - "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также "Международная кооперация и экспорт" - перешли от бывшего первым вице-премьером Антона Силуанова к первому вице-премьеру нового состава правительства Андрею Белоусову.

Вице-премьер Марат Хуснуллин назначен куратором нацпроектов "Безопасные и качественные автодороги", "Жилье и городская среда", а также транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Прежде "дорожный" нацпроект и Комплексный план курировал Максим Акимов, который не вошел в новый состав кабмина, а нацпроект по жилью и городской среде курировал экс-вице-премьер Виталий Мутко.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ответственный за цифровое развитие государства (в том числе и за перевод госуслуг в электронный вид) сменил экс-вице-премьера Ольгу Голодец на посту куратора нацпроекта "Культура" и Максима Акимова на посту куратора нацпроекта "Цифровая экономика". Кроме того, Чернышенко взял шефство над спортом и отвечает за федеральный проект "Спорт - норма жизни", входящий в нацпроект "Демография".

Нацпроект "Экология" перешел из рук экс-вице-премьера Алексея Гордеева к нынешнему вице-премьеру Виктории Абрамченко, ответственной за госполитику в области лесного и сельского хозяйства, развития рыболовства, природопользования и охраны окружающей среды.

Новое руководство

Вместе с кураторами сменились и многие руководители национальных проектов.

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Так, новый министр труда и социальной защиты Антон Котяков получил вместе с портфелем нацпроект "Демография", новый министр просвещения Сергей Кравцов - нацпроект "Образование", министр культуры Ольга Любимова - нацпроект по культуре, Михаил Мурашко, возглавивший министерство здравоохранения, стал руководителем нацпроекта "Здравоохранение".

За новым министром экономического развития Максимом Решетниковым числятся сразу два проекта - "Производительность труда и поддержка занятости", а также "Малое и среднее предпринимательство". Министр науки и высшего образования Валерий Фальков получил руководство над нацпроектом "Наука", а министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев - шефство над нацпроектом "Цифровая экономика".

Следовательно, только четыре проекта и Комплексный план сохранили свое старое руководство: у транспортных проектов это министр транспорта Евгений Дитрих, у экспортного проекта - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, у проекта "Экология" - министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, у нацпроекта по жилью - министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Несмотря на то, что обязанности вице-премьеров были известны ранее, только сейчас за вице-премьерами и министрами документально закрепили ответственность.

Обновленный формат работы

Согласно протоколу заседания президиума Совета, кураторам национальных проектов еще предстоит сформировать составы проектных комитетов по нацпроектам, а также внести все изменения паспортов документов в электронный бюджет.

При этом 28 февраля истекает срок, к которому руководители нацпроектов должны "подготовить по каждому национальному проекту перечни общественно значимых результатов на 2020 год в соответствии с национальными целями развития, целями, показателями и ключевыми параметрами национальных проектов и предложения по алгоритмам их достижения", говорится в документе.

Кроме того, как и ожидалось, одобрено распределение функций между Минэкономразвития, аналитическим офисом при правительстве и департаментом организации проектной деятельности правительства. Так, Минэкономразвития передаются мониторинг реализации, оценка рисков недостижения целей и предложения по их снижению, оценка взаимосвязей между мероприятиями нацпроектов, а также того, насколько нацпроекты отвечают задачам достижения национальных целей развития. Аналитический центр займется информационной поддержкой пользователей - кураторов и руководителей национальных проектов. Департамент организации проектной деятельности займется "созданием, сопровождением, эксплуатацией и развитием информационной аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов", говорится в документе.

Вице-премьеру Хуснуллину совместно с министром юстиции Константином Чуйченко, министром финансов Антоном Силуановым и другими министерствами поручено представить главе кабмина предложения по корректировке 44-ФЗ, которые позволили бы усилить ответственность подрядчиков по госконтрактам, ускорить процедуры смены подрядчика, если предыдущий контракт расторгнут, а также оптимизировали бы процесс финансирования строительных проектов.

Также Хуснуллину поручено создать координационный штаб при правительственной комиссии, который рассматривал бы вопросы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов в рамках нацпроектов "в целях взаимоувязки и координации реализации мероприятий национальных проектов, федеральных и региональных проектов, ФАИП, в том числе в части их финансового обеспечения", сообщается в документе.

Особый подход к здравоохранению

Еще одно важное нововведение состоит в том, что модернизацию первичного звена здравоохранения в регионах теперь будет курировать новая рабочая группа, председателем которой назначена заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос. В состав рабочей группы вошли министры и заместители министров федеральных органов исполнительной власти, а также представители надзорных органов.

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Принципы модернизации первичного звена здравоохранения были разработаны и утверждены осенью 2019 года. В январе 2020 года регионы должны были предоставить в Минздрав России собственные программы с учетом транспортной доступности медпомощи, дефицита врачей и среднего медперсонала, а также с анализом состояния инфраструктуры медучреждений в субъекте. Региональные программы должны были также содержать планы по ликвидации дефицитов в первичном звене здравоохранения.

Согласно протоколу заседания президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам, рабочая группа будет рассматривать и проводить экспертизу региональных программ модернизации здравоохранения, а также оценивать ход реализации этих программ субъектами. Сами регионы должны запустить программы уже летом.

В протоколе заседания также указано, что решения, принятые рабочей группой, являются обязательными к исполнению для федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов. "В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных решений руководитель рабочей группы в праве направить соответствующее обращение курирующему заместителю председателя правительства РФ или руководителю высшего органа исполнительной власти субъекта о привлечении должностного лица, не исполнившего или ненадлежащим образом исполнившего решение, принятое рабочей группой, к ответственности, предусмотренной законодательством РФ", - уточняется в документе.

Так как "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение", рабочая группа, курирующая модернизацию первичного звена, сможет вносить предложения по корректировке региональных программ в рамках нацпроекта.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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