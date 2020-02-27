Кто на новенького и не только. Нацпроектам назначили кураторов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" назвал главным отличием национальных проектов от госпрограмм и других "плановых" мероприятий персональную ответственность.

Работа над реализацией национальных программ началась в прошлом году. Весной 2019 года на сайте правительства были опубликованы паспорта 12 проектов, а также Комплексного плана развития магистральной инфраструктуры с указанием конкретных исполнителей по ним. Каждый паспорт определяет куратора (в лице вице-премьера), руководителя (в лице федерального министра) и администратора. Но в январе этого года произошла смена правительства: место премьер-министра вместо Дмитрия Медведева занял Михаил Мишустин, а состав кабмина изменился более чем наполовину.

Портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, узнал, как изменились ответственные за все национальные проекты лица и как будет выстроена проектная работа в 2020 году.

Перенять эстафету

12 февраля новый премьер-министр Михаил Мишустин провел свое первое заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором утвердил новых ответственных за каждый паспорт нацпроекта, отмечается в протоколе заседания президиума, который есть в распоряжении портала.

Куратором социальных нацпроектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука", согласно этому документу, осталась вице-премьер Татьяна Голикова, которая вела эти направления и при предыдущем составе кабмина. Остальные кураторы сменились.

Так, три экономических национальных проекта - "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также "Международная кооперация и экспорт" - перешли от бывшего первым вице-премьером Антона Силуанова к первому вице-премьеру нового состава правительства Андрею Белоусову.

Вице-премьер Марат Хуснуллин назначен куратором нацпроектов "Безопасные и качественные автодороги", "Жилье и городская среда", а также транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Прежде "дорожный" нацпроект и Комплексный план курировал Максим Акимов, который не вошел в новый состав кабмина, а нацпроект по жилью и городской среде курировал экс-вице-премьер Виталий Мутко.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ответственный за цифровое развитие государства (в том числе и за перевод госуслуг в электронный вид) сменил экс-вице-премьера Ольгу Голодец на посту куратора нацпроекта "Культура" и Максима Акимова на посту куратора нацпроекта "Цифровая экономика". Кроме того, Чернышенко взял шефство над спортом и отвечает за федеральный проект "Спорт - норма жизни", входящий в нацпроект "Демография".

Нацпроект "Экология" перешел из рук экс-вице-премьера Алексея Гордеева к нынешнему вице-премьеру Виктории Абрамченко, ответственной за госполитику в области лесного и сельского хозяйства, развития рыболовства, природопользования и охраны окружающей среды.

Новое руководство

Вместе с кураторами сменились и многие руководители национальных проектов.