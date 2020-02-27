Власти Дагестана планируют в десять раз увеличить число волонтеров к 2024 году

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство по делам молодежи Дагестана намерено в рамках национального проекта "Образование" увеличить число волонтеров в республике к 2024 году в десять раз - с 10 тыс. до 100 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС министр по делам молодежи региона Камил Саидов по итогам заседания коллегии Минмолодежи региона в четверг в Махачкале.

"По федеральному проекту "Социальная активность" нацпроекта "Образование" [перед нами] стоит задача до 2024 года увеличить количество [зарегистрированных] волонтеров до 100 тыс. У нас сегодня 10 тыс. зарегистрированных добровольцев, то есть нужно увеличить в 10 раз <…> Мы уверены, что реализуем этот проект и к 2024 году у нас в республике будет 100 тыс. добровольцев", - сказал Саидов.

По его словам, для достижения такого результата "подспорье есть". "Сегодня уже тысячи добровольческих отрядов созданы в школах республики. Они разные - экологические, медицинские и другие. К примеру, по медицине у нас порядка 100 таких отрядов. Это могут быть отряды с разным количеством участников, самое главное - определенный фундамент заложен уже со школьной скамьи, и мы уверены, что эти ребята в будущем так же продолжат заниматься добровольческой деятельностью уже в ссузах, вузах республики", - сообщил министр.

Он добавил, что в настоящее время в этом направлении идет активная работа в средних специальных учебных заведениях совместно с министерством образования и науки Дагестана.

Саидов отметил, что в Дагестане создан ресурсный центр добровольчества. "В Дагестане действует свыше 170 добровольческих объединений с общей численностью почти 20 тыс. молодых людей. В Единой информационной системе "Добровольцы России" от республики зарегистрировано 10 тыс. добровольцев", - заключил собеседник агентства.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.