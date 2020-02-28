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Мишустин проведет заседание президиума Совета по нацпроектам и встречу с сенаторами

Предыдущее заседание президиума состоялось 12 февраля

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет в пятницу заседание президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также встретится с руководством Совета Федерации. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Как говорится в сообщении, на заседании президиума будут обсуждаться "результаты мониторинга реализации национальных проектов (программ)".

Совет по стратегическому развитию и национальным проектам был создан при президенте РФ для обеспечения взаимодействия по соответствующим вопросам между органами власти, общественными объединениями, научными и другими организациями. Текущие вопросы деятельности совета рассматриваются президиумом, который возглавляет премьер-министр. Предыдущее заседание президиума - первое в новом составе - Мишустин провел 12 февраля.

Мониторинг и вертикаль

Премьер-министр РФ тогда, в частности, заявил, что правительство создаст информационно-аналитическую систему мониторинга реализации нацпроектов, которая интегрирует данные различных ведомств. По его словам, нужно вести оперативный мониторинг в режиме онлайн, чтобы "видеть общую картину исполнения" поставленных задач на всех уровнях. Он также попросил вице-премьеров - кураторов национальных проектов "выстроить четкую управленческую вертикаль" от правительства до муниципалитетов.

В протоколе заседания от 12 февраля (документ есть в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС), в частности, говорится о том, что созданием и развитием системы мониторинга реализации нацпроектов, о которой говорил Мишустин, займется департамент организации проектной деятельности кабмина. Техзадание по ней поручено представить в правительство до 15 марта. До этого же срока руководители направлений должны внести свои предложения по вовлечению граждан в мониторинг реализации нацпроектов. Непосредственно разработкой информационной системы займется Минкомсвязи. Им дано время до конца июля, а промежуточный доклад состоится 1 мая.

Как сообщила пресс-служба, в заседании президиума в пятницу примут участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, зампреды правительства Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, а также помощник президента РФ Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава МВД Владимир Колокольцев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и руководители ряда ведомств.

Встреча с сенаторами

Мишустин в пятницу проведет также встречу с членами Совета палаты Совета Федерации, говорится в пресс-релизе. Со стороны правительства в ней также примут участие вице-премьеры и полпред кабмина в СФ Андрей Яцкин.

Как ранее заявил ТАСС глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, на встрече парламентариев с Мишустиным тоже "будут [обсуждаться] вопросы, связанные с реализацией национальных проектов". Однако, по его словам, будут подняты и другие темы - например, вопрос развития Евпатории как всероссийской детской здравницы.

Ключевые цели 12 национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были обозначены в майском указе президента РФ Владимира Путина. Это задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики, производительности труда и поддержки занятости, культуры, международной кооперации и экспорта, малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.

Общий бюджет проектов до 2024 года составит 25,7 трлн рублей, из них более 13 трлн рублей будут направлены из федерального бюджета, 7,5 трлн составят внебюджетные источники, а 4,9 трлн - бюджеты регионов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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