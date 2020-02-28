Мишустин потребовал сразу сообщать о возможных нарушениях при реализации нацпроектов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Информация о возможных нарушениях при использования средств на реализацию национальных проектов должна незамедлительно передаваться в правоохранительные органы. Об этом заявил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он напомнил, что в период до 2024 года включительно на нацпроекты планируется направить более 26 трлн рублей, "которые в довольно непростых условиях были изысканы в бюджетных и небюджетных источниках под конкретные нужды регионов и муниципалитетов, под запросы миллионов людей". По словам главы кабмина, необходимо заблаговременно выявлять риски нецелевого использования этих средств. В этой сфере кабмин рассчитывает на поддержку Генпрокуратуры, ФСБ, МВД, Росфинмониторинга и других структур, сказал премьер.

"Я прошу федеральные и региональные органы незамедлительно предоставлять информацию о возможных нарушениях или рисках их возникновения при реализации проектов в Генпрокуратуру, МВД и ФСБ, сразу организовывать соответствующие проверки на объектах нацпроектов", - сказал Мишустин.

Глава кабмина обратил внимание, что в прошлом году такая работа велась достаточно активно, "по итогам проверок были выявлены нарушения", в том числе криминального характера. По словам Мишустина, "в основном речь шла о подозрениях в мошенничестве, взяточничестве, превышении должностных полномочий, заключении контрактов с сомнительными исполнителями". "Именно в контрактной системе проверяющими органами было зафиксировано больше всего нарушений. В ряде случаев заказчики дробят заказы, чтобы не проводить конкурсы, затягивают с оплатой работ, не штрафуют недобросовестных поставщиков", - сказал Мишустин, добавив, что "такие случаи отмечаются во всех регионах страны".

Глава правительства подчеркнул, что нацпроекты являются главным инструментом решения задачи обеспечения высоких стандартов жизни на всей территории России. "Глава государства ждет от нас ускорения работ по их реализации. Поэтому финансовые ресурсы должны доводиться до исполнителей как можно быстрее", - сказал премьер.

Проверки исполнения нацпроектов

Премьер-министр также призвал комплексно проверять исполнение нацпроектов на местах, чтобы исключить дублирующие проверки.

"Прошу подумать над тем, чтобы выстроить эту работу на системной основе и проверять исполнение нацпроектов на местах комплексно, чтобы исключить дублирование друг друга. Чтобы исполнителям не приходилось готовить одну и ту же документацию для различных контрольно-надзорных органов. Практика показала, что комплексный подход значительно повышает эффективность таких проектов", - заявил Мишустин.

По его словам, Роструд следит за тем, чтобы вовремя выплачивались зарплаты работникам, которые задействованы на крупных инфраструктурных стройках. "Здесь данные достаточно хорошие - по состоянию на сегодня у нас нет задолженности", - сказал Мишустин.

Росздравнадзор и Рособрнадзор мониторят, насколько качественно и своевременно строятся школы, поликлиники и другая социальная инфраструктура.