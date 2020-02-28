Минприроды подготовило новый паспорт федерального проекта по обращению c ТКО

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минприроды России намерено до конца марта внести в правительство новый паспорт федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология", также готовятся изменения в паспорта трех других федеральных проектов. Об этом в пятницу сказал журналистам руководитель ведомственного проектного офиса Дмитрий Галанкин.

"У нас будут глобально меняться подход, то есть паспорт будет меняться, полностью будет обновлен документ. Он уже подготовлен, сейчас мы будем его вносить процедурно, рассматривать на экспертной группе, дальше проектный комитет. Он структурирован по четырем направлениям. Выделена нормативка, которая необходима будет для отрасли обращения с отходами. Там нужно много чего поправить. Отдельно по мерам поддержки, по раздельному сбору. Он должен ускорить и упростить многие вещи", - сказал Галанкин.

Он пояснил, что сейчас Минприроды технически может оказывать только две меры поддержки инвесторам отрасли по обращению с отходами, а необходимо принять 11. Более структурный подход упростит взаимодействие с Минфином. При этом изменения в федеральном проекте повлекут за собой изменения и во всех 85 региональных паспортах.

Как добавил Галанкин, также готовятся изменения паспортов федеральных проектов "Сохранение лесов", "Внедрение наилучших доступных технологий" и "Сохранение Байкала", но они пока только прорабатываются.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.