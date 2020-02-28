Работодатели Петербурга смогут получить субсидию на обучение сотрудников старше 50 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Работодатели Санкт-Петербурга с 2020 года по программе нацпроекта "Демография" смогут получить субсидию на дополнительное обучение своих сотрудников старше 50 лет, сообщили в пятницу в пресс-службе Форума труда, который проходит в Петербурге.

"С 2020 года работодатели Санкт-Петербурга могут получить субсидии на дополнительное образование сотрудников старше 50 лет. Чтобы ее получить, претендентам необходимо предоставить заявление и пакет документов в Комитет по труду и занятости населения. После рассмотрения заявления комитет издает распоряжение о предоставлении субсидий, затем стороны подписывают договор", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, всего в прошлом году через Центр занятости населения прошли обучение более 7 тыс. сотрудников предприятий, из них около 4 тыс. предпенсионного возраста. "Услуга по обучению и подготовке персонала очень востребована среди работодателей - это опережающее обучение, обучение женщин, воспитывающих детей, старшее поколение. С этого года в рамках нацпроекта "Демография" мы обучаем сотрудников старше 50 лет, и возможности программы значительно расширились", - процитировали в пресс-службе директора Центра занятости населения Санкт-Петербурга Юлию Горохову.

Планируется, что до конца 2020 года в рамках проекта "Старшее поколение" пройдет обучение по разным направлениям более 2 тыс. человек старше 50 лет. Принять участие в национальном проекте могут сотрудники организаций, ищущие работу граждане и пенсионеры.

Форум труда проходит в Петербурге 27-28 февраля. Среди его основных тем - кадровое обеспечение национальных проектов, драйверы роста производительности, прогнозы и аналитика рынка, социальные вызовы и модели регулирования, HR-технологии, человеческий капитал и открытое образование. В обсуждении участвуют представители Роструда, научных учреждений, профильных министерств и ведомств, представители различных отраслей.