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Четыре нижегородских города победили в конкурсе "Малые города и исторические поселения"

Победители получат на благоустройство от 45 до 90 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 февраля. /ТАСС/. Нижегородские города Городец, Шахунья, Бор и Выкса получат деньги на благоустройство как победители всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения" 2020 года. Об этом журналистам в пятницу сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Я очень рад, что Нижегородская область уже третий год становится победителем в этом конкурсе и получает федеральные средства на преображение малых городов. Все проекты были тщательно проработаны. Очень важно и то, что в их создании принимали активное участие жители", - сказал Никитин.

По решению федеральной комиссии грант в размере 70 млн рублей получит Городец на проект благоустройства комплекса общественных пространств в Музейном квартале, город Шахунья с проектом Покровского парка получит 45 млн рублей из федерального бюджета. Также грант получит Бор на проект благоустройства историко-рекреационной территории Моховые горы. Второй раз победителем стала Выкса. В этом году на конкурс она представила проект благоустройства индустриально-туристского парка "Баташев". Сумма грантов для этих двух городов составит 90 млн рублей.

"Мы видим, что этот конкурс, проведение которого поддержал президент России в 2018 году, стимулирует наши муниципальные образования развивать свои территории. И сейчас мы уже готовим заявки для участия в следующем конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Его итоги Минстрой подведет также в этом году", - добавил Никитин.

Всего в 2020 году на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях поступило 300 заявок. Из них федеральная комиссия выбрала 80 проектов-победителей. Все они получат субсидии на благоустройство от 44 до 90 млн рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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