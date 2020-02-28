В Петербурге в 2020 году запустят фабрику процессов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Фабрика процессов с деловыми играми, имитирующими производство, будет запущена в Санкт-Петербурге в июне 2020 года в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом рассказала ТАСС в кулуарах IV Санкт-Петербургского международного форума руководитель Регионального центра компетенций по производительности труда Ирина Голубцова.

"В июне 2020 года мы хотим запустить фабрику процессов в Петербурге. Это деловые игры, имитирующие производство. Собирают группу разных сотрудников, от кадровиков, бухгалтерии до производственников и директоров, им ставят задачи. Игра на целый день, восемь часов, несколько раундов с подведением итогов после каждого. Работники самостоятельно ищут потери, анализируют собственные ошибки и в итоге выходят на эффективность, тренер их в этом только подталкивает", - сказала ТАСС руководитель центра, на базе которого создается фабрика.

На данный момент подобрано помещение в 150 кв. м, где полностью будет сымитирован производственный процесс с производственными столами и оборудованием. Региональный центр создает фабрику, исходя из собственного опыта и при поддержке Федерального центра компетенций. "Когда человек прошел сам, закрепил на практике и получил личный опыт, это дает колоссальный эффект. Ведь чтобы достичь поставленной задачи, участникам нужно перевернуть свое сознание. Они в разных отраслях работают. Объединившись и решая общую задачу, достигают цели", - пояснила Голубцова.

Петербургский региональный центр компетенций по производительности труда действует с октября 2019 года. Ожидается, что в марте этого года два региональных руководителя проектов пройдут стажировку, получат сертификаты и самостоятельно начнут реализовывать проекты повышения производительности на конкретных предприятиях. Одно из них - Кронштадтский морской завод, второе - АО "Светлана-полупроводники". С заводом у регионального центра заключено соглашение, сейчас формируется план работы.

На данный момент в центре работают пять специалистов, в этом году планируется принять еще 13. В перспективе каждый из них будет вести несколько проектов по повышению производительности на предприятиях. Одновременно с этим Федеральный центр компетенций ведет отбор предприятий для участия в нацпроекте, затем каждое вправе самостоятельно выбрать форму поддержки по нацпроекту. Всего в Санкт-Петербурге примут участие в нацпроекте до 2024 года 843 предприятия.

Первыми стали Невский завод и ведущее российское предприятие по производству электротехнического оборудования - завод "Электропульт". "Вообще за пять лет реализации нацпроекта в Санкт-Петербурге запланировано среднее по предприятиям повышение производительности - 4,1%", - подытожила руководитель центра.

О форуме

Санкт-Петербургский международный форум труда проходит с 27 по 28 февраля в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" и Таврическом дворце. Его основной темой является развитие человеческого капитала как основного фактора экономического роста. Организаторы форума - правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный университет и компания "Экспофорум-Интернэшнл", мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.