В Красногорске появится новая детская больница в 2022 году

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Подмосковья объявили аукцион на строительство здания Московской областной детской больницы в Красногорске. Оно будет возведено в муниципалитете в течение трех лет, сообщила в субботу пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

"Опубликована закупка на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: строительство здания государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница", Московская область, г. о. Красногорск", - говорится в сообщении.

Извещение о проведении электронного аукциона опубликовали в Единой информационной системе закупок. Уточняется, что завершить строительство больницы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Строительство осуществляется в рамках национального проекта "Здравоохранение", объект включен в государственную программу "Строительство объектов социальной инфраструктуры" и финансируется за счет средств федерального и областного бюджетов.