Правительство возьмет на себя контроль за ликвидацией отходов Байкальского ЦБК

БАЙКАЛЬСК /Иркутская область/, 2 марта. /ТАСС/. Правительство РФ с этого года будет осуществлять контроль за ликвидацией отходов закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом заявила в понедельник вице-премьер Виктория Абрамченко.

"С этого года контроль за работами по ликвидации экологического вреда будет осуществляться уже на уровне правительства. Соответствующий проект постановления уже подготовлен. Напомню, что это уникальный объект, который должен находиться под пристальным вниманием", - сказала Абрамченко на совещании на бывшей промплощадке БЦБК.

БЦБК с 1960-х гг. до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, в нем проживают более 12 тыс. человек. За 50 лет работы БЦБК накопил порядка 6,5 млн тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных картах, расположенных на берегу озера. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов комбината, стоимость контракта - 5,9 млрд рублей. К ликвидации планировалось приступить в течение 2019 года, однако этого до сих пор не произошло. Летом правительство Иркутской области заявило, что Росгеология затянула процесс разработки технологии утилизации отходов, и обратилось в Минприроды РФ с предложением сменить подрядчика. Подряд новому оператору передадут в ближайшее время.

Одной из целей нацпроекта "Экология" является оздоровление озера Байкал за счет сокращения сбросов загрязненных сточных вод в озеро и его притоки на 28,2% к концу 2024 года, а также сокращение на 448,9 га площади территорий, подвергшихся загрязнению и оказывающих воздействие на озеро.