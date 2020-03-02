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Научные учреждения ФМБА разрабатывают препараты для лечения COVID-19

Ученые используют разные методические подходы и биотехнологические механизмы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Несколько учреждений, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), занимаются разработкой профилактических вакцин и лекарственных препаратов, против заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ФМБА порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"На сегодняшний день несколько федеральных центров ФМБА России разрабатывают тест-системы для диагностики коронавируса нового типа 2019-nCoV, а также профилактические вакцины и лекарственные препараты против инфекций. В своих изысканиях ученые используют разные методические подходы и биотехнологические механизмы. Таким образом, параллельное развитие различных подходов повышает вероятность успеха в этих направлениях", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе также уточнили, что если результаты исследований будут положительные, то "все данные будут переданы ФМБА России в Правительство Российской Федерации".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи заражения были выявлены в 66 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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