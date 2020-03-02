Главгосэкспертиза одобрила проект музейного комплекса в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Главгосэкспертиза Российской Федерации дала положительное заключение по проекту строительства музейного комплекса на острове Октябрьский в Калининграде. Об этом сообщает в понедельник официальный сайт ведомства.

"Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство в центре Калининграда музейного комплекса. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", - говорится в сообщении ведомства.

Комплекс станет частью нового культурного центра. Кроме музеев здесь построят театр оперы и балета, высшую школу музыкального и театрального искусств, а также учебный корпус хореографической академии.

Комплекс станет крупнейшим инфраструктурным проектом в области в рамках нацпроекта "Культура".

Музейный комплекс на Октябрьском острове займет здание общей площадью 17,6 тыс. кв. м. Основное пространство первого этажа комплекса займет атриум-амфитеатр, где планируется проводить показы и представления. Кроме того, на первом этаже разместится зрительный зал на 276 мест, кафе и иные помещения. На других этажах оборудуют выставочные залы, фондохранилища, мастерские, учебные студии и аудитории, кабинеты, помещения для реставрации, а также технические и бытовые помещения. Проектом предусмотрено оснащение помещений музейного комплекса современными мультимедийными системами. В здании будут созданы все условия для комфортного передвижения и пребывания людей с ограниченными возможностями здоровья. Генеральная проектная организация - АО "Стройтрансгаз", отмечается в сообщении.

Калининград наряду с Севастополем, Кемерово и Владивостоком - один из четырех городов РФ, обозначенных президентом России для строительства культурного кластера, в состав которого войдут Большой театр, Третьяковская галерея, Московская государственная академия хореографии, Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Российский государственный институт сценического искусства.

Первым на острове Октябрьский в центральной части города возводится образовательный и жилой комплекс для студентов и преподавателей. 25 февраля состоялась церемония закладки первого камня в строительство филиалов Большого театра, Третьяковской галереи.

В марте 2019 года в Калининграде начал работу филиал Московской государственной академии хореографии, а в сентябре - филиал ЦМШ, получивший наименование "Балтийский". Планируется, что учащиеся смогут начать занятия в новых зданиях филиалов на Октябрьском острове в сентябре 2020 года.