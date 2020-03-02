В Кирове заработала служба сертифицированных нянь при центре помощи семье

КИРОВ, 2 марта. /ТАСС/. Служба сертифицированных нянь, услугами которых за небольшую плату могут воспользоваться все желающие, начала работу в Кирове при центре социальной помощи семье и детям в рамках реализации нацпроекта "Демография", сообщается в понедельник на сайте областного правительства.

Ранее подобный проект - "Профессиональные няни - детям" - при поддержке уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой и Общественной палаты РФ был запущен в нескольких регионах России: в Ульяновской области, Вологодской области, Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском автономном округе (Югра), Хабаровском крае, Республике Бурятия и Белгородской области. Согласно планам, социальные няни будут оказывать бесплатные услуги, а сам проект поможет реализации нацпроекта "Демография". Кировская область в число пилотных регионов не вошла, при этом власти региона также решили реализовать подобную инициативу, так как в области есть потребность в услугах сертифицированных нянь. Няни в Кировской области будут платными, однако в целом появление такой службы, по мнению властей, также поспособствует выполнению нацпроекта "Демография".

"Со 2 марта профессиональные няни приступают к работе. Благодаря появлению Службы сертифицированных нянь у родителей, которым в течение дня нужна кратковременная помощь по присмотру за ребенком в возрасте от 1 года до 11 лет, появилась возможность за определенную плату воспользоваться данной услугой", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, первый поток сертифицированных нянь (шесть человек) прошел обучение в Институте развития образования Кировской области по программе "Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)". Няни имеют многолетний опыт общения с детьми, прошли психологическое тестирование, медицинский осмотр, а также проверку на отсутствие судимости. В ходе обучения участницы программы прошли практику в детских садах Кирова и в "школе полного дня" Кировского лицея естественных наук.

По данным областного правительства, в Кирове за последний год открыто 14 детских садов, в том числе 10 садиков построены по нацпроекту "Демография", еще один детский сад - в рамках проекта "Жилье и городская среда". Также начал работу первый отраслевой детский сад и два детских сада, которые открыты на первых этажах жилых домов. Всего создано более 4000 мест в детских садах. По данным Министерства образования области, в 2020 году в связи с вводом в эксплуатацию новых детсадов вопрос с очередью в детские сады будет решен.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.