20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кирове заработала служба сертифицированных нянь при центре помощи семье

Участницы программы прошли обучение в Институте развития образования Кировской области по программе и практику в детских садах региона

КИРОВ, 2 марта. /ТАСС/. Служба сертифицированных нянь, услугами которых за небольшую плату могут воспользоваться все желающие, начала работу в Кирове при центре социальной помощи семье и детям в рамках реализации нацпроекта "Демография", сообщается в понедельник на сайте областного правительства.

Ранее подобный проект - "Профессиональные няни - детям" - при поддержке уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой и Общественной палаты РФ был запущен в нескольких регионах России: в Ульяновской области, Вологодской области, Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском автономном округе (Югра), Хабаровском крае, Республике Бурятия и Белгородской области. Согласно планам, социальные няни будут оказывать бесплатные услуги, а сам проект поможет реализации нацпроекта "Демография". Кировская область в число пилотных регионов не вошла, при этом власти региона также решили реализовать подобную инициативу, так как в области есть потребность в услугах сертифицированных нянь. Няни в Кировской области будут платными, однако в целом появление такой службы, по мнению властей, также поспособствует выполнению нацпроекта "Демография".

"Со 2 марта профессиональные няни приступают к работе. Благодаря появлению Службы сертифицированных нянь у родителей, которым в течение дня нужна кратковременная помощь по присмотру за ребенком в возрасте от 1 года до 11 лет, появилась возможность за определенную плату воспользоваться данной услугой", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, первый поток сертифицированных нянь (шесть человек) прошел обучение в Институте развития образования Кировской области по программе "Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)". Няни имеют многолетний опыт общения с детьми, прошли психологическое тестирование, медицинский осмотр, а также проверку на отсутствие судимости. В ходе обучения участницы программы прошли практику в детских садах Кирова и в "школе полного дня" Кировского лицея естественных наук.

По данным областного правительства, в Кирове за последний год открыто 14 детских садов, в том числе 10 садиков построены по нацпроекту "Демография", еще один детский сад - в рамках проекта "Жилье и городская среда". Также начал работу первый отраслевой детский сад и два детских сада, которые открыты на первых этажах жилых домов. Всего создано более 4000 мест в детских садах. По данным Министерства образования области, в 2020 году в связи с вводом в эксплуатацию новых детсадов вопрос с очередью в детские сады будет решен.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаКировская область
Реклама на ТАСС
Нижегородская область планирует увеличить несырьевой экспорт в 2020 году до $3,4 млрд
Регион намерен добиться таких показателей за счет поставок высокотехнологичной продукции. В частности, ведутся переговоры об экспорте в Индию нескольких десятков судов на воздушных подушках
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС