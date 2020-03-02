Путин поручил создать единую систему мониторинга реализации нацпроектов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить создание единой системы мониторинга реализации национальных проектов. Соответствующее поручение опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации... обеспечить создание единой информационной аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и ее интеграцию с соответствующими государственными и ведомственными информационными системами", - говорится в документе.

Также Путин указал кабинету министров на необходимость "проработать вопрос о возложении на Минэкономразвития России функций по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в области организации и развития местного самоуправления, а также об организационном, финансовом, материально-техническом и ином обеспечении реализации этих функций с учетом упразднения Минкавказа России".

Президент ждет от правительства "предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих включение в объемы софинансирования при планировании и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, имеющих низкий уровень бюджетной обеспеченности, расходов, необходимых для своевременного строительства и введения в эксплуатацию объектов капитального строительства, в том числе расходов на разработку проектной документации и подключение (техническое присоединение) указанных объектов к инженерным сетям".