20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нижегородская область планирует увеличить несырьевой экспорт в 2020 году до $3,4 млрд

Регион намерен добиться таких показателей за счет поставок высокотехнологичной продукции. В частности, ведутся переговоры об экспорте в Индию нескольких десятков судов на воздушных подушках

ТАСС, 2 марта. Власти Нижегородской области рассчитывают, что показатель несырьевого неэнергетического экспорта увеличится с $3,3 млрд в 2019 году до $3,4-3,5 млрд в этом году за счет высокотехнологичной продукции. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства региона.

"Сейчас планы по экспорту утверждаются, обсуждаются с правительством России. Мы рассчитываем, что несырьевой экспорт вырастет до порядка $3,4-3,5 млрд, прежде всего, за счет высокотехнологичной продукции", - цитирует пресс-служба первого заместителя губернатора Нижегородской области Евгения Люлина.

В частности, сейчас идут переговоры о поставках в Индию нескольких десятков судов на воздушных подушках "Марс-10" и "Марс-2000", которые были разработаны в Нижегородской области и представлены на выставке "Иннопром-2019" в Екатеринбурге. "Кроме того, нашими катерами заинтересовались представители Южной Африки. Суда на воздушной подушке востребованы на территориях, где в силу особенностей ландшафта невозможно использование водоизмещающих судов или развитие автотранспортных перевозок", - цитирует пресс-служба директора компании-производителя судов АО "Флот" Валентину Смирнову.

В 2020 году для нижегородских предприятий в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" будет организовано несколько бизнес-миссий. По словам Люлина, благодаря мероприятиям в рамках нацпроекта в прошлом году число компаний-экспортеров в регионе увеличилось на 20%. При содействии Центра развития экспорта регион заключено 97 экспортных контрактов на общую сумму более $19 млн.

В рамках реализации нацпроекта регион планирует увеличить несырьевой и неэнергитический экспорт с $4 млрд в 2018 году до $5,2 млрд - в 2024 году. Предприятия региона экспортируют машиностроительную продукцию, изделия металлургической и деревообрабатывающей промышленности, минеральные продукты.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
ИндияРоссияНижегородская область
Реклама на ТАСС
Путин поручил выделить дополнительно 10 млрд рублей на строительство жилья в регионах
Поручение должно быть выполнено до 1 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС