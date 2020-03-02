Нижегородская область планирует увеличить несырьевой экспорт в 2020 году до $3,4 млрд

ТАСС, 2 марта. Власти Нижегородской области рассчитывают, что показатель несырьевого неэнергетического экспорта увеличится с $3,3 млрд в 2019 году до $3,4-3,5 млрд в этом году за счет высокотехнологичной продукции. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства региона.

"Сейчас планы по экспорту утверждаются, обсуждаются с правительством России. Мы рассчитываем, что несырьевой экспорт вырастет до порядка $3,4-3,5 млрд, прежде всего, за счет высокотехнологичной продукции", - цитирует пресс-служба первого заместителя губернатора Нижегородской области Евгения Люлина.

В частности, сейчас идут переговоры о поставках в Индию нескольких десятков судов на воздушных подушках "Марс-10" и "Марс-2000", которые были разработаны в Нижегородской области и представлены на выставке "Иннопром-2019" в Екатеринбурге. "Кроме того, нашими катерами заинтересовались представители Южной Африки. Суда на воздушной подушке востребованы на территориях, где в силу особенностей ландшафта невозможно использование водоизмещающих судов или развитие автотранспортных перевозок", - цитирует пресс-служба директора компании-производителя судов АО "Флот" Валентину Смирнову.

В 2020 году для нижегородских предприятий в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" будет организовано несколько бизнес-миссий. По словам Люлина, благодаря мероприятиям в рамках нацпроекта в прошлом году число компаний-экспортеров в регионе увеличилось на 20%. При содействии Центра развития экспорта регион заключено 97 экспортных контрактов на общую сумму более $19 млн.

В рамках реализации нацпроекта регион планирует увеличить несырьевой и неэнергитический экспорт с $4 млрд в 2018 году до $5,2 млрд - в 2024 году. Предприятия региона экспортируют машиностроительную продукцию, изделия металлургической и деревообрабатывающей промышленности, минеральные продукты.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.