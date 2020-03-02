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В Ингушетии намерены построить пять комплексов по сортировке и переработке мусора

Республика подала заявку в Минприроды РФ на получение 226 млн рублей на строительство этих объектов

МАГАС, 2 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены в 2020 году в рамках реализации нацпроекта "Экология" построить в регионе три мусоросортировочных комплекса и два комплекса по переработке отходов, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства природных ресурсов и экологии.

"Нами направлена в Минприроды России заявка на общую сумму 226 млн рублей для создания трех мусоросортировочных комплексов, двух комплексов по переработке отходов и на приобретение пяти мобильных установок по обезвреживанию отходов", - передает пресс-служба слова врио министра природных ресурсов и экологии Мухарбека Пугоева.

Также в рамках нацпроекта ведомство намерено в 2020 году ликвидировать одну из крупнейших в регионе свалок и провести экологическую реабилитацию двух прудов в городах Назрань и Карабулак.

"В рамках нацпроекта "Экология" запланирована ликвидация несанкционированной свалки в Малгобеке, площадью 23,7 га, что позволит улучшить экологические условия проживания 37,1 тыс. человек. В 2020 году мы завершим начатую в 2019 году очистку пруда в Назрани, заложение берегов водоема, а также посадку у берега многолетних растений. Такие же работы по экологической реабилитации и восстановлению пруда будут проведены в Карабулаке", - цитирует пресс-служба Пугоева.

Как рассказал ТАСС и.о. замминистра природных ресурсов региона Ахмед Шадиев, ведомство также проведет работы по лесовосстановлению на площади 75 га. "У нас в регионе в общем 84 тыс. га леса, но лесовосстановление требуется не на всей площади лесов, поскольку наши леса довольно-таки молодые, им просто нужен хороший уход, но это общая для регионов проблема, и нацпроект нам очень помогает, республика получает средства на проведение всех необходимых работ. В рамках проекта "Сохранение лесов" мы проведем содействие естественному лесовосстановлению, посадку саженцев, прореживание леса, чтобы молодым деревьям хватало места для роста и развития, рубку проходного типа и т. д.", - сказал Шадиев.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него, в частности, входят подразделы "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Путин, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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