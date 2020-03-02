На Ставрополье в этом году освоят новую профессию 600 женщин в декрете

СТАВРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Программу переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в декретном отпуске, впервые запустили в Ставропольском крае в 2020 году. Новую профессию освоят около 600 женщин, сообщили в понедельник в краевом министерстве труда и социальной защиты населения.

"С 2020 года в рамках федерального проекта минсоцзащиты края и учреждениями занятости населения реализуются программы по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми. Всего в 2020 году новую профессию смогут получить 600 женщин", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Программа переобучения будет работать в Ставропольском крае с 2020 по 2024 годы в рамках национального проекта "Демография". Все участницы программы во время учебы будут получать специальную стипендию. Планируется, что к 2024 году программы переобучения пройдут более 3,1 тыс. жительниц региона.

Перед началом реализации программы в Ставропольском крае провели социологический опрос среди молодых мам, в нем приняли участие более 9 тыс. женщин с детьми дошкольного возраста. Согласно информации, представленной в региональном проекте, больше половины женщин с детьми хотели бы совмещать работу и материнство.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составил 3,1 трлн рублей.