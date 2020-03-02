20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ставрополье в этом году освоят новую профессию 600 женщин в декрете

Участницам программы переобучения и повышения квалификации будут выплачивать специальную стипендию

СТАВРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Программу переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в декретном отпуске, впервые запустили в Ставропольском крае в 2020 году. Новую профессию освоят около 600 женщин, сообщили в понедельник в краевом министерстве труда и социальной защиты населения.

"С 2020 года в рамках федерального проекта минсоцзащиты края и учреждениями занятости населения реализуются программы по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми. Всего в 2020 году новую профессию смогут получить 600 женщин", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Программа переобучения будет работать в Ставропольском крае с 2020 по 2024 годы в рамках национального проекта "Демография". Все участницы программы во время учебы будут получать специальную стипендию. Планируется, что к 2024 году программы переобучения пройдут более 3,1 тыс. жительниц региона.

Перед началом реализации программы в Ставропольском крае провели социологический опрос среди молодых мам, в нем приняли участие более 9 тыс. женщин с детьми дошкольного возраста. Согласно информации, представленной в региональном проекте, больше половины женщин с детьми хотели бы совмещать работу и материнство.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составил 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Путин поручил создать единую систему мониторинга реализации нацпроектов
Срок выполнения поручения - 1 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС