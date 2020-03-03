В Красноярске открылся чемпионат по метанию топора и прыжкам через нарты

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Чемпионат и первенство России по северному многоборью, в программу соревнований которых входят такие спортивные дисциплины как метание топоров и арканов, а также прыжки через нарты, открылись во вторник в Красноярске.

"На уровне Красноярского края большое внимание уделяется развитию традиционной хозяйственной деятельности народов Севера. Также большое внимание уделено развитию северного многоборья, мы прекрасно понимаем, что все эти виды спорта сформировались вместе с культурой, хозяйственной деятельностью северных народов. Поэтому поддержка этих видов спорта фактически дает поддержку в развитии деятельности северных народов, развитию северных территорий", - сказал на открытии соревнований вице-премьер правительства края Анатолий Цыкалов.

В программе чемпионата такие дисциплины как метание тынзяна (аркана) на хорей (шест, которым погоняют оленей), прыжки через нарты, метание топора на дальность, бег с палкой. По словам министра спорта края Павла Ростовцева, эти виды соревнований часть народной культуры северян.

"Сила и ловкость вообще важна в нашей активной жизни, но в суровых природных условиях, на мой взгляд, они становятся просто необходимыми", - подчеркнул Ростовцев. Министр добавил, что подобные мероприятия охотно поддерживаются государством, поскольку логично встраиваются в национальный проект "Демография", направленный на оздоровление общества и мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни.

Чемпионат и первенство по северному многоборью пройдут в Красноярске 3-6 марта.