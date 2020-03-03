20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
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Путин обсудит с Хуснуллиным выполнение курируемых им нацпроектов

Президент 3 марта также проведет международный телефонный разговор

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор и встретится с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент продолжает работать в Москве, в Кремле. Совсем скоро мы дадим информацию по телефонному разговору, он продолжает достаточно активное общение со своими международными коллегами", - сказал представитель Кремля, но отказался уточнить, кто будет собеседником Путина.

По словам Пескова, в течение дня у главы государства запланирован "целый ряд встреч". "Из них будет публичной встреча с вице-премьером Маратом Хуснуллиным по вопросам нацпроектов, которые он курирует", - отметил Песков.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичХуснуллин, Марат Шакирзянович
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