Путин обсудит с Хуснуллиным выполнение курируемых им нацпроектов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор и встретится с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент продолжает работать в Москве, в Кремле. Совсем скоро мы дадим информацию по телефонному разговору, он продолжает достаточно активное общение со своими международными коллегами", - сказал представитель Кремля, но отказался уточнить, кто будет собеседником Путина.

По словам Пескова, в течение дня у главы государства запланирован "целый ряд встреч". "Из них будет публичной встреча с вице-премьером Маратом Хуснуллиным по вопросам нацпроектов, которые он курирует", - отметил Песков.