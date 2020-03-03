Москва стала лидером по индексу IQ городов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Москва, Казань и Петербург получили наибольший индекс цифровизации городского хозяйства "IQ городов" среди 15 российских мегаполисов. Результаты впервые рассчитанного рейтинга во вторник представил глава Минстроя Владимир Якушев.

Согласно исследованию, Москва набрала 81,19 балла из 120, Казань - 52,58 балла и Санкт-Петербург - 50,37. Список крупных городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек возглавили подмосковные Химки (66,32) и Балашиха (59,38), а также Тюмень (58,31).

Среди больших городов (100-250 тыс. человек) лидируют подмосковные Реутов (71,35), Серпухов (63,5) и Электросталь (61,88). Первая тройка в списке населенных пунктов с населением менее 100 тыс. человек также осталась за Московской областью - Дубна (72,48), Ивантеевка (62,18) и Наро-Фоминск (41,02).

"Разработка методики и подсчет индекса велись с сентября по декабрь 2019 года <…> При первом подсчете "IQ городов" мы использовали данные регионов и городов по состоянию за 2018 год. Именно показатели этого года станут отправной точкой индекса. Показатель, который мы посчитаем в 2020 году покажет эффективность мероприятий, которые города реализовали в 2019 году. По сути, ключевым и самым важным показателем эффективности будет не само значение индекса, а величина изменений от года к году", - сказал журналистам Якушев.

Индекс IQ городов содержит 47 показателей и рассчитывается по десяти направлениям: городское управление, "умное" ЖКХ, инновации для городской среды, "умный" городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи.

Представленный во вторник индекс рассчитывался по итогам 2018 года на основе данных 191 города. Рейтинг станет ежегодным и будет синхронизирован с индексом качества городской среды. Индекс IQ городов разработал Минстрой России совместно с МГУ имени Ломоносова в рамках ведомственного проекта "Умный город", который входит в нацпроекты "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика".

В новость были внесены изменения (14:45 мск) — добавлены подробности по тексту.

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