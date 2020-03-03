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Школьники шести регионов России участвуют в соревнованиях юных инженеров в Пскове

Юные изобретатели будут соревноваться в создании уникальных устройств для применения в сфере искусства, здравоохранения и промышленных производств

ПСКОВ, 3 марта. /ТАСС/. Учащиеся детских технопарков собрались в Пскове на первом межрегиональном конкурсе изобретений и инженерии "Мейкертон". Об этом сообщил ТАСС директор технопарка "Кванториум" Вячеслав Гордин.

"Мейкертон" - это классический хакатон на базе хайтек-цеха нашего "Кванториума". Это конкурс инженерии и изобретательства среди кванторианцев: и псковских, и иногородних. Это старшеклассники от 12 до 18 лет. Всего участие принимают около 50 человек детей и 14 команд", - рассказал собеседник агентства. "В этом году мы впервые вышли на межрегиональный уровень", - добавил он.

Первый Межрегиональный конкурс изобретений и инженерии "Мейкертон" собрал детей из Пскова, Пензы, Великого Новгорода, Мурманска, Твери, и из Республики Алтай. Это учащиеся региональных детских технопарков "Кванториум".

Юные изобретатели будут соревноваться в течение трех дней. Их задача создавать уникальные разработки и "доводить их до конечного вида". По итогам соревнований каждая команда создаст либо готовое изделие, либо работающий прототип. Разработки ведутся в пяти направлениях, которые определило жюри.

Организаторы предоставили детям пять направлений деятельности. Первое направление это изобретения в области производства мебели. Второе направление связано с медициной: это протезирование, ортопедия, различные устройства и приборы для медицинских целей. Третье направление "Инструменты", куда входит создание новаторских станков и приспособлений. Четвертое направление, названное "Механик-арт" связано со сферой современного хайтек-искусства, это создание кинематических скульптур, механических панно, подвижных инсталляций. Пятое направление "Игрушки" посвящено изобретениям для детей и созданию развивающих игр.

Конкурс проходит рамках нацпроекта "Образование".

Первый в Псковской области "Кванториум" открылся в декабре 2018 года по федеральному проекту "Доступное дополнительное образование для детей". На его создание было направлено более 140 млн рублей, из которых порядка 77 млн - федеральная субсидия. Мероприятия по повышению эффективности работы псковского "Кванториума" и расширению его возможностей ведутся по региональному проекту "Успех каждого ребенка в Псковской области" нацпроекта "Образование".

Создание и развитие технопарков "Кванториум" в российских регионах проходит в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияТверская областьМурманская областьАлтайНовгородская областьПсковская область
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