20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России создали штаб по реализации национального проекта в области строительства

Также вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о начале исполнения программы помощи отдельным регионам с низким уровнем социально-экономического развития

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Штаб для реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" создан в России, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом говорится в стенограмме, опубликованной во вторник на сайте Кремля.

"Решение принято, создан такой штаб. В него входят все региональные власти, все губернаторы, входят все органы федеральной власти. В ежедневном режиме работаем в рабочем порядке, раз в неделю собираемся на селекторное совещание. Огромное количество вопросов. Сократили время принятия решений и обмена информацией", - сообщил Хуснуллин.

Вице-премьер напомнил, что предложение создать координирующий орган в виде штаба для реализации нацпроекта в области строительства было озвучено Путину на Совете по местному самоуправлению. По словам вице-премьера, реализация национальных проектов - ключевая задача в его работе. Он напомнил, что курирует в правительстве нацпроекты "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Комплексный план развития магистральной инфраструктуры". Также ему поручено заниматься региональной политикой.

"Могу сказать, что на сегодняшний день из позитивных моментов: полностью доведено финансирование по всем проектам, в ежедневном режиме занимаемся в рамках рабочей группы. Полностью проверяем контрактацию вместе с регионами, полностью проверяем, кому что мешает", - сказал Хуснуллин.

Помощь регионам

Хуснуллин также проинформировал о начале исполнения инициированной главой государства программы помощи отдельным регионам с низким уровнем социально-экономического развития.

"На сегодняшний день вы поручали рассмотреть их отдельной программой, деньги на это выделены. Посмотрели десять программ. Первую программу уже подписали непосредственно с Курганом. Буквально в течение ближайшего времени подготовим все остальные программы с коллегами из других министерств и их утвердим. То есть ставим задачу в первом квартале этого года отдать регионам дополнительные деньги на развитие", - сказал он Путину.

Хуснуллин сообщил, что составлен план по посещению регионов, в первую очередь тех, которые имеют наибольшее количество вопросов непосредственно у членов правительства. "Я сам расписал все планы по выезду. Надеемся, что эта штабная работа поможет оперативно решать все вопросы, и все поставленные задачи по нацпроекту будут выполнены", - подчеркнул он.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
Реклама на ТАСС
Школьники шести регионов России участвуют в соревнованиях юных инженеров в Пскове
Юные изобретатели будут соревноваться в создании уникальных устройств для применения в сфере искусства, здравоохранения и промышленных производств
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС