В России создали штаб по реализации национального проекта в области строительства

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Штаб для реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" создан в России, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом говорится в стенограмме, опубликованной во вторник на сайте Кремля.

"Решение принято, создан такой штаб. В него входят все региональные власти, все губернаторы, входят все органы федеральной власти. В ежедневном режиме работаем в рабочем порядке, раз в неделю собираемся на селекторное совещание. Огромное количество вопросов. Сократили время принятия решений и обмена информацией", - сообщил Хуснуллин.

Вице-премьер напомнил, что предложение создать координирующий орган в виде штаба для реализации нацпроекта в области строительства было озвучено Путину на Совете по местному самоуправлению. По словам вице-премьера, реализация национальных проектов - ключевая задача в его работе. Он напомнил, что курирует в правительстве нацпроекты "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Комплексный план развития магистральной инфраструктуры". Также ему поручено заниматься региональной политикой.

"Могу сказать, что на сегодняшний день из позитивных моментов: полностью доведено финансирование по всем проектам, в ежедневном режиме занимаемся в рамках рабочей группы. Полностью проверяем контрактацию вместе с регионами, полностью проверяем, кому что мешает", - сказал Хуснуллин.

Помощь регионам

Хуснуллин также проинформировал о начале исполнения инициированной главой государства программы помощи отдельным регионам с низким уровнем социально-экономического развития.

"На сегодняшний день вы поручали рассмотреть их отдельной программой, деньги на это выделены. Посмотрели десять программ. Первую программу уже подписали непосредственно с Курганом. Буквально в течение ближайшего времени подготовим все остальные программы с коллегами из других министерств и их утвердим. То есть ставим задачу в первом квартале этого года отдать регионам дополнительные деньги на развитие", - сказал он Путину.

Хуснуллин сообщил, что составлен план по посещению регионов, в первую очередь тех, которые имеют наибольшее количество вопросов непосредственно у членов правительства. "Я сам расписал все планы по выезду. Надеемся, что эта штабная работа поможет оперативно решать все вопросы, и все поставленные задачи по нацпроекту будут выполнены", - подчеркнул он.