Рязанскую выставку о Есенине в год юбилея поэта представят в регионах Дальнего Востока

РЯЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник С. А. Есенина в Константиново в 2020 году представит экспозицию "Сергей Есенин: я расскажу про свою тебе жизнь", приуроченную к 125-летию со дня рождения поэта в регионах Дальнего Востока по нацпроекту "Культура", сообщил ТАСС во вторник министр культуры и туризма региона Виталий Попов.

Во вторник в Рязани состоялась презентация календаря ключевых мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения Сергея Есенина, которое будет отмечаться 3 октября.

"Экспозиция "Сергей Есенин: я расскажу про свою тебе жизнь" из фондов музея-заповедника в Константиново с мая по октябрь 2020 года будет представлена в Анадыре, Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске. Грант на проведение выездных выставок был получен в рамках нацпроекта "Культура". Кроме того, по нацпроекту будут восстановлены оранжерея, баня и амбар на территории усадьбы в Константиново, где находится музея-заповедник Есенина", - рассказал он, отметив, что в 2019 году на средства нацпроекта экспозиция была представлена в регионах Центральной России, в Крыму и в Кемеровской области.

Музей-заповедник С. А. Есенина в Константинове в марте, апреле и октябре также проведет передвижные выставки "На земле, мне близкой и любимой" из своих фондов в Азербайджане, Узбекистане, Абхазии в Франции. Проект "Тебе, о родина, сложил я песню ту…" в октябре представят в Государственной Думе и Совете Федерации.

Всего в юбилейный год на территории Рязанской области запланировано более тысячи мероприятий. Среди них - фестиваль "Музыкальное лето в Константинове", который начнется в июне. В день 55-летия музея-заповедника, 25 июля, в Константиново состоится международный джазовый фестиваль "ЕсенинJazz" с участием народного артиста РФ Игоря Бутмана. Также запланировано проведение гастролей рязанских коллективов, премьеры спектаклей по произведениям Есенина.

Центральными мероприятиями года станут события Всероссийской есенинской недели, которая пройдет с 28 сентября по 4 октября, мероприятия которой будут транслироваться на портале культура.рф. В день рождения поэта в Константинове состоится большой праздник поэзии, в ходе которого пройдет вручение премии Рязанской области имени С. А. Есенина в области литературы и искусства, открытие каретного сарая на усадьбе Л. Кашиной, а также выступление народного артиста России Сергея Безрукова. 4 октября торжественные мероприятия продолжатся в Москве.