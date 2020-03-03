{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рязанскую выставку о Есенине в год юбилея поэта представят в регионах Дальнего Востока

Экспозицию можно будет увидеть с мая по октябрь в Анадыре, Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске.

РЯЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник С. А. Есенина в Константиново в 2020 году представит экспозицию "Сергей Есенин: я расскажу про свою тебе жизнь", приуроченную к 125-летию со дня рождения поэта в регионах Дальнего Востока по нацпроекту "Культура", сообщил ТАСС во вторник министр культуры и туризма региона Виталий Попов.

Во вторник в Рязани состоялась презентация календаря ключевых мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения Сергея Есенина, которое будет отмечаться 3 октября.

"Экспозиция "Сергей Есенин: я расскажу про свою тебе жизнь" из фондов музея-заповедника в Константиново с мая по октябрь 2020 года будет представлена в Анадыре, Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске. Грант на проведение выездных выставок был получен в рамках нацпроекта "Культура". Кроме того, по нацпроекту будут восстановлены оранжерея, баня и амбар на территории усадьбы в Константиново, где находится музея-заповедник Есенина", - рассказал он, отметив, что в 2019 году на средства нацпроекта экспозиция была представлена в регионах Центральной России, в Крыму и в Кемеровской области.

Музей-заповедник С. А. Есенина в Константинове в марте, апреле и октябре также проведет передвижные выставки "На земле, мне близкой и любимой" из своих фондов в Азербайджане, Узбекистане, Абхазии в Франции. Проект "Тебе, о родина, сложил я песню ту…" в октябре представят в Государственной Думе и Совете Федерации.

Всего в юбилейный год на территории Рязанской области запланировано более тысячи мероприятий. Среди них - фестиваль "Музыкальное лето в Константинове", который начнется в июне. В день 55-летия музея-заповедника, 25 июля, в Константиново состоится международный джазовый фестиваль "ЕсенинJazz" с участием народного артиста РФ Игоря Бутмана. Также запланировано проведение гастролей рязанских коллективов, премьеры спектаклей по произведениям Есенина.

Центральными мероприятиями года станут события Всероссийской есенинской недели, которая пройдет с 28 сентября по 4 октября, мероприятия которой будут транслироваться на портале культура.рф. В день рождения поэта в Константинове состоится большой праздник поэзии, в ходе которого пройдет вручение премии Рязанской области имени С. А. Есенина в области литературы и искусства, открытие каретного сарая на усадьбе Л. Кашиной, а также выступление народного артиста России Сергея Безрукова. 4 октября торжественные мероприятия продолжатся в Москве.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Школьники шести регионов России участвуют в соревнованиях юных инженеров в Пскове
Юные изобретатели будут соревноваться в создании уникальных устройств для применения в сфере искусства, здравоохранения и промышленных производств
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС