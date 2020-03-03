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Власти Татарстана рассчитывают отремонтировать пять домов культуры в 2020 году

Это планируется сделать в рамках нацпроекта

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Ремонт пяти домов культуры запланирован в рамках национального проекта "Культура" в 2020 году в Татарстане. Об этом во вторник сообщается на сайте Минкультуры РФ по итогам рабочей встречи руководителя министерства Ольги Любимовой с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

"У нас пять домов культуры ремонтируются по нацпроекту в 2020 году. Также мы получили средства на обновление парка музыкальных инструментов в детских школах искусств", - цитирует пресс-служба министра культуры Татарстана Ираду Аюпову.

На встрече Минниханов рассказал о реализации в республике нацпроекта "Культура". Сейчас идет капитальный ремонт государственного театра кукол в городе Набережные Челны, открытие которого запланировано на 2020 год. В регионе в 2019 году создали две модельные библиотеки, в текущем году запланировано открытие еще трех. Президент Татарстана отметил необходимость строительства в республике центров культурного развития, в 2015 году в регионе появились два таких учреждения.

"Строительство центров культурного развития - важная тема для обсуждения. Конечно, мы можем поднять вопрос о том, что число строящихся Центров культурного развития нуждается в увеличении", - цитирует Любимову пресс-служба. В свою очередь замминистра культуры РФ Ольга Ярилова отметила большую потребность в таких учреждениях, поскольку "все понимают, что это - драйверы развития малого города".

На совещании также обсуждалась возможность поддержки русского драматического театра "Мастеровые" (Набережные Челны), проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте "Присутственные места" Казанского кремля и возведение в Казани музейного комплекса "Адмиралтейская верфь". Также поднимался вопрос о выделении бюджетных мест в Казанском государственном институте культуры.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстанЛюбимова, Ольга Борисовна
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