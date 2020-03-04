В Мордовии намерены создать стройкомпании в районах для выполнения задач нацпроектов

ТАСС, 4 марта. Мордовия может столкнуться с дефицитом строительных мощностей при реализации ряда национальных проектов в 2020 году. Для строительства школ, детских садов и дорог в каждом районе необходимо создать специализированные строительные организации, сообщил во вторник глава Мордовии Владимир Волков в ходе послания госсобранию.

По его словам, в прошлом году в Мордовии было построено 348 тыс. кв. м жилья, что на 4,5% больше, чем в 2018 году. В 2020 году запланировано строительство 360 тыс. кв. м жилья, а также более 40 производственных и социальных объектов.

"По нацпроектам нам предстоит работа на многих объектах во всех районах республики. Проектов много, они разноплановые - школы, детские сады, дороги, капремонт. Построить все только силами крупных строительных организаций Саранска будет невозможно. В каждом районе надо создать специализированные строительные организации", - сказал Волков.

Он также призвал усилить контроль за разработкой проектно-сметной документации. "Из-за недостатка квалифицированных специалистов много проектно-сметной документации (ПСД) подготовлено с ошибками, неграмотно произведен контроль качества работ. У нас создан ГОСУКС (Государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Республики Мордовия"), укомплектованный грамотными кадрами, задача министерства строительства - интегрировать его в реализацию всех нацпроектов на селе, разработку ПСД, контроль и сопровождение проектов в районах", - отметил глава Мордовии.

Владимир Волков отметил, что в 2019 году власти уже столкнулись с последствиями недостаточного контроля при реализации нацпроектов. "Отсутствие должного контроля за ходом работ [по программе "Формирование комфортной городской среды"] со стороны администрации Саранска и срыв сроков их исполнения привели к тому, что в октябре пришлось снимать асфальтовое покрытие на бульваре братьев Веденяпиных и укладывать его заново. Несвоевременное завершение работ в парке Победы привело к возврату части средств в федеральный бюджет. Чтобы исключить претензии жителей, весной по всем работам прошлого года должна быть организована контрольная проверка, и все недостатки должны быть устранены за счет подрядчиков", - поручил глава республики.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.