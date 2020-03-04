В Сахалинской области в этом году намерены построить почти 46 км дорог

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют в 2020 году построить на островах и ввести в эксплуатацию 45,9 км дорог с асфальтобетонным покрытием. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель правительства региона.

Осенью прошлого года министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время рабочего визита в Южно-Сахалинск остался доволен динамикой развития транспортной отрасли в области. По мнению главы ведомства, регион за последний год сделал большой шаг и вышел на новый уровень развития в этом направлении. Для островной области вопросы, связанные с транспортной доступностью (автомобильные и железные дороги, морское и авиасообщение) являются одними из первоочередных в связи с особенностями географического расположения и климата. Строительство дорог на островах проходит по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"В 2020 году продолжится модернизация и совершенствование региональной дорожной сети - планируется построить и ввести в эксплуатацию 45,9 км дорог с устройством асфальтобетонного покрытия", - сообщил собеседник агентства и добавил, что финансирование будет вестись за счет областного и федерального бюджетов.

Согласно планам, в этом году будет открыт новый участок главной сахалинской автомагистрали Южно-Сахалинск - Оха, соединяющей север и юг острова. Длина участка составит 36,8 км. Еще 1,3 км дороги планируется ввести в эксплуатацию на юге Сахалина по маршруту Невельск - аэропорт Шахтерск. Почти 7,8 км трассы будут открыты на курильском острове Кунашир. Участок соединит административный центр муниципалитета Южно-Курильск и село Головнино.

По информации правительства Сахалинской области, всего в регионе 1540 км дорог. Из них в настоящее время соответствуют нормативным требованиям только 54,7% дорог, 58% имеют асфальтобетонное покрытие. "Сахалинская область быстро развивается, что касается транспортной отрасли, прослеживается хорошая динамика, о которой говорил Евгений Дитрих. Однако сейчас сеть автомобильных дорог на островах достаточно еще неразвита. Это является одной из главных причин фактической деградации системы расселения Сахалинской области. Из 243 населенных пунктов 159, а это 65%, не имеют связи с Южно-Сахалинском по дорогам с твердым покрытием", - рассказали ТАСС в правительстве области.

В 2019 году на финансирование дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Сахалинской области было направлено 9,6 млрд рублей: из федерального бюджета - 4,6 млн рублей, из областного - 5 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал составил 5,9 млрд рублей. После реконструкции были введены в эксплуатацию 29,6 км дорог с асфальтобетонным покрытием, включая строительство двух мостов. Особое внимание уделили модернизации главной сахалинской автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1 до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.