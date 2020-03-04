В Хабаровском крае построят четыре школы до 2024 года

ХАБАРОВСК, 4 марта. /ТАСС/. Строительство четырех школ и нескольких пристроек завершится до 2024 года по нацпроекту "Образование" и другим программам в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщила и.о. министра образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

"В этом и в следующем году в Хабаровском крае будут построены школа в микрорайоне "Волочаевский городок" Хабаровска на 800 мест, школа в селе Найхин Нанайского района на 300 мест и пристройка на 20 мест к зданию школы в селе Бриакан района имени Полины Осипенко, где предусмотрен спортивный и актовый залы и учебные мастерские", - сказала Хлебникова. Строительство этих объектов планируется по нацпроекту "Образование".

В эти же годы создадут школу на 250 мест в селе Мичуринское в Хабаровском районе. Возведение этого учреждения планируется в рамках федеральной программы по комплексному развитию сельских территорий.

Хлебникова сообщила, что с 2022 по 2023 год по нацпроекту "Образование" планируется построить пристройку к зданию школы в городе Вяземском на 250 мест и школу в селе Сусанино Ульчского района на 150 мест. Как уточнили ТАСС в Министерстве образования и науки Хабаровского края, стоимость всех школ и пристроек, возведение которых запланировано на ближайшие годы, превышает 3 млрд рублей, это средства федерального, краевого и муниципального бюджетов. Старые школы в поселениях закрывать не планируется, школьников распределят между существующими и новыми учреждениями.

Строительство новых школ в регионе в том числе будет способствовать улучшению условий для учащихся и решению проблемы обучения во вторую смену. "На начало 2019-2020 учебного года во вторую смену обучаются около 11,5 тыс. школьников края. Доля школьников, обучающихся в первую смену, составляет 92,2%", - сказала Хлебникова. В синистерстве образования и науки Хабаровского края агентству уточнили, что наиболее остро проблема со второй сменой стоит в Хабаровске.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.