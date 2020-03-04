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Глава Минприроды выступил против строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище

По словам Дмитрия Кобылкина, строительство завода в этом месте не попадает в показатели по очистке Волги, "это лишняя нагрузка на реку"

ИРКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Строительство целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) на Рыбинском водохранилище противоречит целям федерального проекта "Оздоровление Волги", для строительства нужно выбрать другое место. Об этом заявил журналистам в среду глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

"Строительство ЦБК на Рыбинском водохранилище точно не попадает в наши показатели по очистке Волги. Это лишняя нагрузка на реку, которую мы должны разгрузить. О какой нагрузке может идти речь?" - сказал Кобылкин.

Он также отметил, что не против ЦБК как такового, но предложил поискать для его строительства другое место, например, в расположенной севернее Вологодской области.

"Люди в Ярославской области почти все против строительства, люди этим водохранилищем живут, там и так уровень воды очень низкий, но рыба-то еще осталась", - отметил Кобылкин.

Строительство ЦБК в Вологодской области планирует группа "Свеза". Завод планируется построить на берегу Рыбинского водохранилища в 12 км от Череповца. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ранее обратился к президенту России с просьбой поддержать власти региона, выступающие против строительства в связи с его экологической опасностью. В конце 2019 года в Ярославской области прошли митинги против строительства ЦБК.

Целью федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" является улучшение экологического состояния реки и обеспечение устойчивой работы водного хозяйства Нижней Волги. Ожидается сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, сбрасываемых в Волгу, и восстановление водоемов низовьев Волги, в том числе дополнительное обводнение реки Ахтубы.

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Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияВологодская областьЯрославская область
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