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Первый центр цифрового образования детей "IT-куб" откроется в Бурятии в сентябре

Всего по нацпроекту в регионе планируется открыть семь таких центров

УЛАН-УДЭ, 4 марта. /ТАСС/. Первый в Бурятии центр цифрового образования детей "IT-куб" откроется в сентябре 2020 года по нацпроекту "Образование". Об этом сообщили в среду в пресс-службе республиканского правительства.

Всего в Бурятии до 2022 года планируются к открытию семь таких "IT-кубов", это стало возможным благодаря реализации национального проекта "Образование".

"Первый на территории Бурятии центр цифрового образования детей "IT-куб" - миникванториум появится в городе Гусиноозерск Селенгинского района. Он откроет свои двери для школьников уже 1 сентября 2020 года. В центре смогут обучаться дети от 6 лет и старше", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснил министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов, цель проекта по созданию миникванториумов - увеличить доступность и разнообразие дополнительного образования, познакомить детей с инновационными технологиями. "Образовательный процесс в "IT-кубе" будет осуществляться по таким направлениям, как научные исследования, инженерно-технические разработки, проектирование, а также возможность выбрать будущую профессию, связанную с интернет-технологиями", - приводит слова министра пресс-служба. Минимальная длительность образовательной программы в центре - не менее 72 академических часов. Преподаватели "IT-куба" в мае-июне пройдут повышение квалификации в технопарке "Сколково" в Москве и в других городах, включая Миасс, Липецк, Екатеринбург, Казань.

До 2022 года "IT-кубы" появятся в городах Северобайкальск, Закаменск, в Заиграевском, Хоринском, Джидинском и Мухоршибирском районах. На создание центров из федерального бюджета будет направлено более 115,8 млн рублей.

"IT-куб" - это федеральная сеть профильного образования по подготовке специалистов в области информационных технологий, начиная со младшего школьного возраста. Здесь дети изучают информационные технологии и создают программные проекты, например, готовый сайт, мобильное приложение или программу сетевой безопасности. Заказчиками выступают известные IT-компании. Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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