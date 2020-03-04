{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Дитрих: расценки на строительные работы по комплексному плану могут вырасти на 15-20%

По словам главы Минтранса, такая мера позволит подрядным организациям четче понимать свои задачи и возможности

НОВО-ОГАРЕВО, 4 марта. /ТАСС/. Расценки на выполнение строительных работ в рамках реализации Комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры (КПМИ) могут быть увеличены на 15-20%. Об этом сообщил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих по итогам совещания, которое президент России Владимир Путин провел с членами правительства.

"Во взаимодействии с министерством строительства мы дополнительно вернемся к рассмотрению расценок на выполнение строительных работ, которые сегодня зачастую не соответствуют установившимся рыночным условиям в тех или иных регионах", - сказал он. Министр добавил, что это, в частности, относится к Дальнему Востоку, регионам Крайнего Севера и труднодоступным регионам. По его словам, "это позволит подрядным организациям более четко понимать свои задачи и возможности". Дитрих пояснил, что речь идет о повышении в пределах 15-20%.

Кроме того, по его словам, будут пересмотрены показатели исполнения плана по годам. По словам Дитриха, на совещании также обсуждались подходы к конкурсным процедурам по объектам, строительство которых запланировано на 2022-2024 годах, "чтобы подрядным организациям можно было уже сейчас набирать пул заказов, быстрее приступать к выполнению работ и более четко понимать на будущее свои планы по работам".

"Все это должно ускорить реализацию крупных инфраструктурных строек, которые серьезно влияют на развитие экономике в стране", - резюмировал он.

Ускорение строительства

Строительство ряда объектов в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры необходимо ускорить, заявил Дитрих.

"Рассмотрен на совещании у президента РФ ход исполнения в 2019-2020 годах комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, транспортной его части. Обозначены успехи, достижения, обозначены вопросы, которые есть сегодня в отношении достижения показателей комплексного плана к 2024 году", - сказал он.

"Сегодня существуют вопросы, связанные с ускорением строительства целого ряда объектов: объектов аэродромной инфраструктуры, ускорением строительства железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне, ускорением строительства портовых мощностей", - добавил Дитрих.

По словам министра, приняты решения о подготовке специальных нормативных изменений, которые позволяют стимулировать и ускорить строительные процессы, убрать излишнюю бюрократизацию; быстрее принимать решения и быстрее приступать к стройке.

Также отмечалось, что при взаимодействии с инвесторами (в структуре финансирования комплексного плана более половины средств должны предоставить частные инвесторы - прим. ТАСС) необходимо четко фиксировать взаимные обязательства. Как подчеркнул Дитрих, это нужно для того, чтобы инвесторы не могли в последующем, когда государство уже вложило свою часть средств в подъездную инфраструктуру или выбрало проекты на каком-то конкретном направлении, сказать, что они отказываются инвестировать в ранее обозначенные объекты.

"В целом по оперативным решениям, связанным с реализацией комплексного плана, также были приняты необходимые уточнения. Показатели исполнения плана по годам будут также дополнительно рассмотрены и проинвентаризированы", - заявил глава Минтранса.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДитрих, Евгений Иванович
Реклама на ТАСС
Минфин: финансовая устойчивость регионов России сейчас на самом высоком за 10 лет уровне
В ведомстве указали на рекордно низкие уровни заимствований субъектов РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС