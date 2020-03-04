Дитрих: расценки на строительные работы по комплексному плану могут вырасти на 15-20%

НОВО-ОГАРЕВО, 4 марта. /ТАСС/. Расценки на выполнение строительных работ в рамках реализации Комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры (КПМИ) могут быть увеличены на 15-20%. Об этом сообщил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих по итогам совещания, которое президент России Владимир Путин провел с членами правительства.

"Во взаимодействии с министерством строительства мы дополнительно вернемся к рассмотрению расценок на выполнение строительных работ, которые сегодня зачастую не соответствуют установившимся рыночным условиям в тех или иных регионах", - сказал он. Министр добавил, что это, в частности, относится к Дальнему Востоку, регионам Крайнего Севера и труднодоступным регионам. По его словам, "это позволит подрядным организациям более четко понимать свои задачи и возможности". Дитрих пояснил, что речь идет о повышении в пределах 15-20%.

Кроме того, по его словам, будут пересмотрены показатели исполнения плана по годам. По словам Дитриха, на совещании также обсуждались подходы к конкурсным процедурам по объектам, строительство которых запланировано на 2022-2024 годах, "чтобы подрядным организациям можно было уже сейчас набирать пул заказов, быстрее приступать к выполнению работ и более четко понимать на будущее свои планы по работам".

"Все это должно ускорить реализацию крупных инфраструктурных строек, которые серьезно влияют на развитие экономике в стране", - резюмировал он.

Ускорение строительства

Строительство ряда объектов в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры необходимо ускорить, заявил Дитрих.

"Рассмотрен на совещании у президента РФ ход исполнения в 2019-2020 годах комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, транспортной его части. Обозначены успехи, достижения, обозначены вопросы, которые есть сегодня в отношении достижения показателей комплексного плана к 2024 году", - сказал он.

"Сегодня существуют вопросы, связанные с ускорением строительства целого ряда объектов: объектов аэродромной инфраструктуры, ускорением строительства железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне, ускорением строительства портовых мощностей", - добавил Дитрих.

По словам министра, приняты решения о подготовке специальных нормативных изменений, которые позволяют стимулировать и ускорить строительные процессы, убрать излишнюю бюрократизацию; быстрее принимать решения и быстрее приступать к стройке.

Также отмечалось, что при взаимодействии с инвесторами (в структуре финансирования комплексного плана более половины средств должны предоставить частные инвесторы - прим. ТАСС) необходимо четко фиксировать взаимные обязательства. Как подчеркнул Дитрих, это нужно для того, чтобы инвесторы не могли в последующем, когда государство уже вложило свою часть средств в подъездную инфраструктуру или выбрало проекты на каком-то конкретном направлении, сказать, что они отказываются инвестировать в ранее обозначенные объекты.

"В целом по оперативным решениям, связанным с реализацией комплексного плана, также были приняты необходимые уточнения. Показатели исполнения плана по годам будут также дополнительно рассмотрены и проинвентаризированы", - заявил глава Минтранса.