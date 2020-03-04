Жители Архангельска предпенсионного возраста смогут изучать языки программирования

АРХАНГЕЛЬСК, 4 марта. /ТАСС/. Жители предпенсионного возраста в Архангельской области смогут пройти обучение языкам программирования С# и Java. Об этом рассказала в среду ТАСС начальник управления дополнительного образования Северного Арктического федерального университета (САФУ) Анастасия Зайцевская.

"САФУ в 2020 году будет проводить обучение граждан предпенсионного возраста по программам повышения квалификации "Программирование на языке С#" в Северодвинске и "Программирование на языке Java" в Архангельске. Предпенсионеров языкам программирования мы будем учить впервые", - сказала Зайцевская. "Навыки программирования многим нужны, в частности, при написании сайтов, мобильных приложений", - добавила она.

Первая группа приступит к занятиям 17 марта. По словам собеседницы агентства, если у жителей появится интерес, то университет проведет дополнительный набор. "Во втором полугодии тоже будем проводить обучение", - сообщила она.

Обучение по программе бесплатное.

Для поступления на курсы требуется базовое среднее специальное или высшее образование, причем его направление не учитывается. Программа разработана в соответствии с международными стандартами World Skills Russia.

Программа обучения реализуется в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". В САФУ предпенсионеры могут пройти обучение по программам повышения квалификации "3D-моделирование изделий в машиностроении" и "Лаборант химического анализа".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.