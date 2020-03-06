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Самые отдаленные школы Приморья получат широкополосный интернет в 2020 году

Интернет появится в 112 отдаленных школах

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Высокоскоростной интернет проведут в 2020 году в 112 самых отдаленных школ Приморского края, включая школу в поселке Восток в 500 км от краевого центра. Работы проводятся в рамках выполнения задач нацпроекта "Цифровая экономика", сообщает в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости развивать высокоскоростной интернет в стране. Президент отметил, что высокая доступность к интернету должна стать конкурентным преимуществом России и ее граждан, создать широкое пространство для образования и творчества.

"119 образовательных учреждений Приморья подключат к высокоскоростному интернету в 2020 году. Качественный доступ к сети появится в 112 школах и семи средних специальных учебных заведениях. Все образовательные учреждения располагаются в отдаленных уголках края, в том числе селе Турий рог (более 250 км от Владивостока - прим. ТАСС) Ханкайского района, Малиново (более 400 км от Владивостока - прим. ТАСС) - Дальнереченского, Заветное (470 км от Владивостока - прим. ТАСС) - Чугуевского, Соболинское (480 км от Владивостока - прим. ТАСС) - Пожарского района и поселке Восток (более 500 км от Владивостока - прим. ТАСС) - Красноармейского", - говорится в сообщении.

В 2020 году на подключение социально значимых учреждений к быстрому интернету будет затрачено 244 млн рублей, уточнили ТАСС в пресс-службе. Среди них не только 119 образовательных учреждений, но и 28 территориальных избирательных комиссий, 64 подразделения органов исполнительной власти, 27 пожарных частей, 79 фельдшерско-акушерских пунктов и другие.

 Работа проводится в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика", одна из главных задач которого - провести интернет туда, где его раньше не было, в том числе в домохозяйства.

На сегодняшний день в Приморье насчитывается 659 населенных пунктов. В 2017 году сотовая связь была не доступна в 72 селах, а в 2019 году это количество сократилось практически вдвое - до 37. В 2021 году доступ к сети должен появиться у всех жителей края.

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках реализации указа президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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