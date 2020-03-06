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В Бурятии до конца года отремонтируют 110 км автотрасс

Стоимость работ составит почти 3 млрд рублей, средства поступят из федерального бюджета
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 6 марта. /ТАСС/. Дорожники отремонтируют в Бурятии более 110 км трасс по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили ТАСС в пятницу в республиканском Минтрансе.

"В этом году в регионе будет отремонтировано 43 объекта протяженностью около 113 км на общую сумму порядка 2,8 млрд рублей. Основные строительно-монтажные работы по нацпроекту начнутся в марте-апреле", - сказали в министерстве.

Большую часть средств - почти 1,5 млрд рублей - направят на ремонт объектов в пределах Улан-Удэнской агломерации, включающей столицу Бурятии и прилегающие районы. Около 1 млн рублей уйдет на региональную сеть дорог.

Еще 415 млн рублей - первая часть транша на проект по строительству третьего моста через реку Уду. Вопрос о его строительстве на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года подняла журналистка из республики. Позже стало известно, что глава государства поручил правительству РФ решить вопрос по этому объекту. Мост вместе с развязками и сопутствующей инфраструктурой обойдется в 8 млрд рублей, финансирование будет осуществляться поэтапно, до 2024 года включительно.

В 2020 году планируется ремонт 28 км дорожной сети в Улан-Удэ - как в центре города, так и в пригороде, также работы будут проведены в Тарбагатайском, Заиграевском, Иволгинском районах. На региональной сети это участки дорог, соединяющих центральные районы с северными, трассы в отдаленных районах - Окинском, Баунтовском эвенкийском, в пригороде Улан-Удэ и на границе с Забайкальским краем. Также по нацпроекту будут продолжены работы по установке камер фотофиксации скорости в Улан-Удэ для снижения аварийности и автоматизированных пунктов весогабаритного контроля в Баунтовском эвенкийском и Заиграевском районах. Как отметили в минтрансе, эта мера направлена на стимулирование сохранности автомобильных дорог регионального значения.

В 2019 году дорожники на 3,2 млрд рублей привели в нормативное состояние 86,6 км автодорог в Бурятии. По итогам года доля протяженности дорожной сети Улан-Удэнской агломерации, соответствующая нормативным требованиям, составила 64,6%, региональных дорог - 47,5%. В целом до 2024 года по нацпроекту Бурятия получит 17 млрд рублей, это поможет довести до нормативного состояния половину всей региональной сети дорог и 85% дорог в Улан-Удэнской агломерации.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году должна возрасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияБурятияДальний Восток
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Крым в 2020 году получит на ремонт и строительство дорог 17 млрд рублей
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