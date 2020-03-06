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Крым в 2020 году получит на ремонт и строительство дорог 17 млрд рублей

По словам главы республики, ремонтные работы в регионе начнут не позднее 1 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Крым получит в этом году на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог 17 млрд рублей, работы планируют начать не позднее 1 апреля, сообщил в пятницу журналистам глава республики Сергей Аксенов.

Президент России Владимир Путин в начале февраля дал правительству РФ и властям Крыма около десятка поручений, касающихся строительства различных объектов на полуострове. В частности, до 15 марта надлежит "рассмотреть вопрос о привлечении Росавтодора, публично-правовой компании "Военно-строительная компания" и других профильных организаций для строительства автомобильных дорог и иных объектов капитального строительства".

"У нас 17 млрд рублей на этот год. Я говорил еще в декабре о том, что все цифры уже согласованы. Их просто нужно было на бумаге представить. Планы все есть, публичные в том числе, со всеми регионами согласованы. Средства есть, в марте месяце все будут законтрактованы. С 1 апреля самое позднее все уже выйдут на работы", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что за три года за счет средств президентского фонда, без учета нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", более 25% региональных и муниципальных дорог полуострова будут приведены в нормативное состояние. "Это впервые, действительно. Мы рассчитываем, что подрядчики - мощные, мобилизация техники и людей на полуострове есть. По расходованию средств бюджетных, по выполнению программ у них отставаний нет. Поэтому надеемся, что в городах они точно так же справятся на улицах, и у нас будут действительно серьезные изменения", - добавил Аксенов.

О дорожном ремонте в Крыму

Ранее министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов сообщал ТАСС, что итогам реализации проекта доля региональной дорожной сети в нормативном состоянии к 2024 году в республике составит не менее 38,8%.

Протяженность автодорог регионального и межмуниципального значения в регионе составляет 6,1 тыс. км, из них в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии находится 23,5%.

В целом в 2020 году, в рамках нацпроекта БКАД в регионе планируется отремонтировать 49 республиканских автодорог общей протяженностью 175,2 км. Общий объем финансирования составит 3,7 млрд рублей, в 2019 году - 2,3 млрд рублей.

В сентябре 2019 года в ходе совещания с регионами о ходе реализации "дорожного" нацпроекта бывший вице-премьер РФ Максим Акимов называл ситуацию в Крыму плачевной, поскольку в регионе было выполнено чуть больше 23% от запланированного объема работ.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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