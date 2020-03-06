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В микрорайоне Ростова-на-Дону открыли школу, которую ждали более двух лет

Она рассчитана на 1,1 тыс. мест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 марта. /ТАСС/. Учебное заведение на 1,1 тыс. школьников открыли в новом микрорайоне Ростова-на-Дону "Красный Аксай" благодаря национальному проекту "Образование", сообщили в пресс-службе губернатора. Дети из этого микрорайона более двух лет вынуждены были ездить на занятия в другой район.

Микрорайон "Красный Аксай" - один из самых новых микрорайонов Ростова-на-Дону, первые новоселья в нем жители отметили в 2017 году. Ранее на территории жилого комплекса был только детский сад, дети школьного возраста были вынуждены ездить в соседний район.
"Учебное заведение на 1,1 тыс. мест открыто в жилом микрорайоне "Красный Аксай"... в рамках национального приоритетного проекта "Образование". Оснащенный в соответствии с национальной образовательной инициативой "Наша новая школа", лицей соответствует всем критериям современного образования", - говорится в сообщении.

Учебное заведение, которое является частью лицея №11, расположено на площади 14 га. По данным пресс-службы, в четырехблочном комплексе есть кабинеты для занятий, шесть спортивных залов, библиотечный центр, актовый зал на 500 мест, кабинеты для занятий медицинскими и инженерными специальностями. Лицей, который готовит школьников по трем образовательным профилям - социально-экономическому, химико-биологическому, информационно-технологическому, - оснащен необходимым современным оборудованием для учебы и дополнительный занятий.

По оценке губернатора Ростовской области, который побывал на открытии, в школе созданы условия для получения всех необходимых знаний. "Здесь есть все для того, чтобы учиться, заниматься спортом, развивать свои интересы, есть возможность развиваться разносторонне. В самом начале строительства мы договорились с подрядчиком, что эта школа будет одной из лучших. Здесь должна создаваться устойчивая платформа для того, чтобы ребенок получал знания, необходимые в дальнейшей жизни, считаю, эта задача решена", - привели в пресс-службе слова Голубева.

Глава региона поддержал инициативу учеников присвоить лицею имя ростовской ученой Зинаиды Ермольцевой, которая в годы Великой Отечественной войны разработала отечественный пенициллин и наладила производство противохолерного бактериофага, чем спасла жизни сотням тысяч солдат и мирных жителей.

Нацпроект "Образование" охватывает период 2019-2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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