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Власти Кировской области рассчитывают привлечь 604 млн рублей на ремонт аварийных мостов

На эти средства планируют отремонтировать 15 объектов

КИРОВ, 7 марта. /ТАСС/. Власти Кировской области намерены привлечь из федерального бюджета 604 млн рублей на ремонт 15 мостов, призванных аварийными. Регион направил соответствующую заявку в Министерство транспорта РФ, сообщил в субботу ТАСС заместитель министра транспорта Кировской области Юрий Шевелев.

По данным правительства области, в регионе из 651 моста 97 признаны аварийными.

"Пятнадцать из них имеют проектно-сметную документацию и положительные заключения экспертиз. Стоимость [планируемых ремонтных работ] - 604 млн рублей. Заявки в Министерство транспорта РФ направлены", - сказал Шевелев.

Он уточнил, что ремонт мостов планируют проводить с 2021 года за счет нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" . По данным правительства области, в текущем году также запланирован ремонт мостов в пяти районах на сумму более 276 млн рублей за счет регионального дорожного фонда.

Всего в 2020 году Кировская область планирует направить по нацпроекту более 2,5 млрд рублей на приведение в нормативное состояние 135,6 км дорог, что позволит увеличить долю соответствующих нормативному состоянию дорог в Кировской городской агломерации с 62,5% до 67%, на региональной или межмуниципальной дорожной сети - с 29,2% до 31,5%. Также планируется провести комплекс работ по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе при необходимости установить пешеходные ограждения, светофоры, заменить бортовые камни, нанести разметку. В 2019 году Кировская область отремонтировала по нацпроекту 113,9 км дорог, также проведены работы по ликвидации почти половины выявленных на конец 2019 года мест концентрации ДТП.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъектов РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) доля дорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, вдвое (до 85%) планируется увеличить протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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