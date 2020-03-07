Глава Тульской области предложил строить по нацпроектам модульные школы и детсады

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексеей Дюмин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в субботу предложил использовать модули заводского изготовления для строительства не только фельдшерско-акушерских пунктов, но и других социальных объектов по нацпроектам "Демография" и "Образования", сообщается на сайте правительства региона.

"Глава региона представил успешный опыт Тульской области по установке ФАПов из модулей заводского изготовления и предложил масштабировать практику на другие нацпроекты - "Демография" и "Образование" - для строительства социальных объектов", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе вице-премьера, на встрече речь также шла о развитии жилищного строительства в Тульской области: программе переселения из аварийного жилья, достройке проблемных многоквартирных домов за счет средств Фонда защиты прав дольщиков.

Домин подчеркнул, что Тульская область стала одним из первых регионов, получивших одобрение фонда на компенсацию и завершение долгостроев для обманутых дольщиков. Он также сообщил, что у региона есть предложения по упрощению процедуры достройки домов.

"Регион занимает активную позицию по решению проблемы дольщиков. Предложенные главой региона инициативы будут обязательно рассмотрены. Мы всегда просим регионы занимать активную позицию и выдвигать предложения по оптимизации строительной отрасли" - привела пресс-служба слова Хуснуллина.

Кроме того, тульский губернатор и вице-премьер обсудили реконструкцию мостов и строительство объездной дороги в Новомосковске.