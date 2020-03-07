{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Карачаево-Черкесии к 2023 году построят три школы

В них смогут учиться 1,5 тыс. детей

ЧЕРКЕССК, 7 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) до конца 2022 года планируют построить в регионе три современные школы на 1,5 тыс. мест. Они появятся в городе Усть-Джегуте, ауле Гюрюльдеук и в селе Учкекен, рассказали в пресс-службе главы и правительства КЧР

Ранее глава региона Рашид Темрезов сообщал, что перейти в регионе на обучение в одну смену планируют к концу 2024 года. Для этого нужно построить 27 новых школ с вводом более 8,5 тыс. ученических мест и провести капитальный ремонт в зданиях школ, построенных более 50 лет назад.

"С 2020 по 2022 годы на территории Карачаево-Черкесии будут построены три новые школы, рассчитанные на 1525 мест. В частности, в этом году завершатся строительные работы по возведению пристройки к действующей средней школе № 1 города Усть-Джегуты, представляющей собой новый дополнительный трехэтажный корпус, рассчитанный на 400 учащихся", - рассказали в пресс-службе.

В частности, весной 2020 года начнется строительство школы на 165 мест в ауле Гюрюльдеук. Новое школьное здание, рассчитанное на 960 ученических мест, будет также построено в селе Учкекен, работы начнутся в 2021 году. Строительство образовательных учреждений запланировано в рамках нацпроекта "Образование".

В 2019 году в школы Карачаево-Черкесии пошли 52 тыс. детей, из них более 6 тыс. первоклассников. Всего в республике насчитывается 177 средних учебных заведений и 135 дошкольных образовательных организаций.

Нацпроект "Образование" охватит период 2019-2024 гг. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
Глава Тульской области предложил строить по нацпроектам модульные школы и детсады
Эту инициативу Алексеей Дюмин озвучил на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС