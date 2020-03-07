В Карачаево-Черкесии к 2023 году построят три школы

ЧЕРКЕССК, 7 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) до конца 2022 года планируют построить в регионе три современные школы на 1,5 тыс. мест. Они появятся в городе Усть-Джегуте, ауле Гюрюльдеук и в селе Учкекен, рассказали в пресс-службе главы и правительства КЧР

Ранее глава региона Рашид Темрезов сообщал, что перейти в регионе на обучение в одну смену планируют к концу 2024 года. Для этого нужно построить 27 новых школ с вводом более 8,5 тыс. ученических мест и провести капитальный ремонт в зданиях школ, построенных более 50 лет назад.

"С 2020 по 2022 годы на территории Карачаево-Черкесии будут построены три новые школы, рассчитанные на 1525 мест. В частности, в этом году завершатся строительные работы по возведению пристройки к действующей средней школе № 1 города Усть-Джегуты, представляющей собой новый дополнительный трехэтажный корпус, рассчитанный на 400 учащихся", - рассказали в пресс-службе.

В частности, весной 2020 года начнется строительство школы на 165 мест в ауле Гюрюльдеук. Новое школьное здание, рассчитанное на 960 ученических мест, будет также построено в селе Учкекен, работы начнутся в 2021 году. Строительство образовательных учреждений запланировано в рамках нацпроекта "Образование".

В 2019 году в школы Карачаево-Черкесии пошли 52 тыс. детей, из них более 6 тыс. первоклассников. Всего в республике насчитывается 177 средних учебных заведений и 135 дошкольных образовательных организаций.

Нацпроект "Образование" охватит период 2019-2024 гг. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.