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В российских больницах появится единая система менеджмента качества

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко при этом подчеркнул, что внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь

КАЗАНЬ, 8 марта. /ТАСС/. Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь. Об этом в воскресенье сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Казани после посещения Республиканской клинической больницы.

В этой больнице на протяжении трех лет реализуется проект по повышению качества и безопасности оказания медицинской помощи пациентам.

"Это система менеджмента качества, которая позволяет профилактировать неблагоприятные исходы для пациентов, улучшать качество, в том числе и безопасность при оказании медицинской помощи. Постепенно эта система внедряется во всех медучреждениях страны в соответствии с лицензионными требованиями", - сообщил Мурашко.

Стандартизация процессов, в том числе внедрение и своевременное обновление клинических рекомендаций, помогает существенно снизить риски при оказании медицинской помощи пациенту.

"Внутренние процессы в больницах должны быть четко оцифрованы: это чек-листы, это стандартные операционные процедуры. В любой ситуации врач, медицинский персонал средний, должны действовать в соответствии с инструкциями. Именно это позволяет улучшить качество лечения", - отметил министр.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" планируется, что уже к 2021 году 820 тыс. рабочих мест медицинских работников будут автоматизированы, а их электронные системы будут соответствовать требованиям Минздрава России. Также в ближайшие три года 90% медицинских организаций обеспечат межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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