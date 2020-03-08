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Мурашко: мужчины обращаются к медикам за амбулаторной помощью в 2,5 раза реже женщин

Министр здравоохранения отметил, что смертность среди мужчин в возрасте 35-40 лет в России почти в два раза выше
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

КАЗАНЬ, 8 марта. /ТАСС/. Мужчины обращаются за амбулаторной медицинской помощью в 2,5 раза реже, чем женщины, при этом смертность среди мужчин в возрасте 35-40 лет в РФ почти в два раза выше, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По данным фонда ОМС, объемы стационарной высокотехнологичной помощи для мужчин и женщин существенно не различаются. "А если мы посмотрим по амбулаторной помощи, мужское население фактически в 2,5 раза реже ходит в поликлиники, чем женское население", - сказал Мурашко.

Он отметил, что смертность среди мужчин в РФ начинает расти с 18 лет, а "максимума достигает фактически лет в 35-40". "В этом возрасте разница в смертности между мужчинами и женщинами достигает максимум до двух раз", - сказал Мурашко.

В рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" Минздрав России выстраивает систему профилактики, при которой выявление хронических неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных и ряда других) на ранней стадии и их корректирование позволит избежать развития осложнений в будущем. Создаваемая система медицинской профилактики позволит в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение" увеличить за шесть лет охват профилактическими мероприятиями до 70% россиян ежегодно. Выявление и корректирование хронических заболеваний до того, как они станут жизнеугрожающими, внесет существенный вклад в снижение показателей смертности трудоспособного населения, летальности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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