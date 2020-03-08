Мурашко высоко оценил экспортный потенциал предприятий в сфере медицины в Татарстане

КАЗАНЬ, 8 марта. /ТАСС/. Предприятия в Татарстане, ведущие разработки, в том числе, в сфере медицины, имеют большие перспективы и обладают колоссальным экспортным потенциалом. Об этом в воскресенье журналистам в Казани сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам посещения компаний "Эйдос-Медицина" и "Миркод".

"Буквально, эти [посещенные] предприятия развились за последние три-четыре года. И их темпы развития последних лет позволяют говорить о том, что у них очень большие перспективы, в том числе, они обладают колоссальным экспортным потенциалом, что, в общем, они и демонстрируют, они поставляют, фактически, на все континенты", - сказал он.

По словам Мурашко, ему удалось посетить компанию, в которой сегодня разрабатываются специальные реакторы для роста стволовых клеток, которые используются в современной клеточной терапии.

"Это очень небольшие приборы, фактически, настольного базирования, это новый этап в технологиях медицины, которые позволяют сократить стоимость лечения, фактически, в десятки раз. И для таких заболеваний, скажем, как онкогематология, это является очень перспективным направлением и это тоже сегодня разрабатывается у нас в стране", - сказал он.

По данным с сайта "Эйдос-Медицина", компания специализируется на разработке и производстве высокотехнологичных медицинских стимуляторов [манекенов-пациентов] под брендом MedVision. Уровень локализации производства оценивается в 95%.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта не сырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.