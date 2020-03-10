Реализация проекта современного центра обработки данных в Якутске начнется в 2020 году

ЯКУТСК, 10 марта. /ТАСС/. Реализация проекта современного центра обработки данных (ЦОД) высокого уровня надежности в Якутске начнется в 2020 году. Центр будет содействовать цифровизации отраслей экономики, здравоохранения, станет поддержкой малого и среднего бизнеса, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии.

"Реализация проекта начнется в этом году. Высокую заинтересованность в создании ЦОД проявляют госпредприятия, малый и средний бизнес, банки, Северо-Восточный федеральный университет. Помимо того, есть потребность в центре обработки данных у государственного сектора, где в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" идет активное внедрение цифровых сервисов и услуг", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что на данный момент достигнута договоренность с ПАО "Ростелеком" о размещении cовременного ЦОД уровня Tier III (считается высоким показателем надежности) в центре Якутска. Новый ЦОД предоставит весь основной спектр услуг, который обычно есть у коммерческих центров обработки данных.

Как отмечал ранее министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий региона Анатолий Семенов, изначально рассматривался вариант строительства ЦОД на ТОР "Якутия" (располагается в микрорайоне Кангалассы в 40 км от Якутска) из-за налоговых и других льгот. Позднее анализ потенциальных потребителей показал, что существует большая потребность услуги в самом городе Якутск и размещении собственных серверных стоек организаций в ЦОД.

С 2013 года в Якутске функционирует ЦОД электронного правительства на 26 стоек, который обеспечивает потребности только органов государственной власти и загружен на 80%. На сегодня поставляемых ресурсов не хватает, поскольку идет масштабная цифровизация отраслей, куда входят внедрение цифровых решений и сервисов в здравоохранении, образовании, ЖКХ, транспорте, а также реализация проекта "Умный город".