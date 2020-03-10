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В каждом районе Новгородской области в 2020 году появятся "точки роста"

На эти цели будет направлено более 47 млн рублей в рамках нацпроекта "Образование"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 марта. /ТАСС/. Новгородские власти обеспечат организацию центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" при сельских школах в каждом районе Новгородской области к 1 сентября. Об этом сообщила ТАСС региональный министр образования Евгения Серебрякова во вторник.

"К 1 сентября в 20 муниципалитетах Новгородской области появятся новые "Точки роста". В 2019 году их было 10, в этом году - кратный рост, еще 42 новые "Точки роста" откроются с сентября, в общей сложности их станет 52. А до 2024 года - 121, мы оснастим практически 100% школ в муниципальных районах. "Точки роста" - это сейчас очень серьезная помощь для сельских школ как в проведении уроков технологии, информатики, ОБЖ, так и в плане дополнительного образования", - сказала Серебрякова.

На создание "Точек роста" в этом году предусмотрено 47,24 млн рублей в рамках проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", из них 45,5 млн рублей - федеральные средства, 1,4 млн рублей - областное софинансирование, а почти 500 тыс. рублей - средства муниципалитетов. Для школьников закупят ноутбуки, 3D-принтеры, квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности. К 2024 году центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", должны появиться во всех школах, которые работают в сельских поселениях и малых городах Новгородской области.

Открытие "Точек роста" в самом Великом Новгороде не предусмотрено, добавила собеседница агентства. Эти центры, в первую очередь, создаются для создания равных условий и возможностей в сфере образования для детей в городах и поселениях. В областном центре власти продумывают изменения в организационном подходе к работе "Кванториума" и тиражировании его практик.

"Мы сейчас думаем над связкой между "Кванториумом" и обычными общеобразовательными школами при проведении уроков технологии. Уже есть такой опыт у школ городских [Великого Новгорода]. Мы сейчас думаем, как это масштабировать и тиражировать", - сообщила министр.

Нацпроект "Образование" охватит период 2019-2024 годов. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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