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В ростовском Новочеркасске установили "умное" энергосберегающее освещение

Энергосберегающая система освещения позволит властям города до 60% сократить расходы на ее эксплуатацию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 марта. /ТАСС/. "Умная" энергосберегающая система освещения улиц появилась в городе Новочеркасске Ростовской области в рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика", сообщили во вторник в пресс-службе ростовского филиала ПАО "Ростелеком", который занимался реализацией проекта.

"Проект реализован в соответствии с концепцией "Умного города" в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Интегрированные в проект энергосберегающие технологии помогут муниципалитету экономить на освещении городских улиц до 60% эксплуатационных расходов", - говорится в сообщении компании.

В пресс-службе компании добавили, что в рамках реализации проекта более 9 тыс. ламп заменили на светодиодные светильники, были обновлены старые электролинии и установлены более двухсот распределительных шкафов. Уточняется, что проект реализован за счет инвестиций провайдера.

"Инфраструктура связана с единой системой управления, благодаря которой автоматически включается и выключается освещение, в зависимости от погодных условий регулируется световой поток, а также ведется дистанционный сбор данных, мониторинг состояния оборудования и отслеживается несанкционированные подключения", - уточнили в пресс-службе.

В 2019 году "Ростелеком" реализовал более 10 подобных проектов в городах ЮФО и СКФО. Новочеркасск стал шестым городом в Ростовской области, заключившим с "Ростелекомом" энергосервисный контракт. Ранее умное освещение было установлено в Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах и Белой Калитве.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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