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В Ростовской области до 2024 года создадут новые центры амбулаторной помощи онкобольным

В 2020 году на эти цели в регионе направят 1,3 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют до 2024 года в рамках национального проекта "Здравоохранение" открыть четыре новых центра амбулаторной помощи онкобольным. Об этом сообщила во вторник министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская в ходе отчета о работе министерства в 2019 году.

"До 2024 года появятся еще четыре центра амбулаторной помощи, полностью пройдет переоснащение диагностической базы онкослужбы", - сказала Быковская, уточнив, что на реализацию этих проектов в 2020 году выделено 1,3 млрд рублей.

По ее словам, в последние годы в регионе изменили систему оказания амбулаторной помощи онкобольным, в частности, в 2019 году в Ростовской области создали десять центров амбулаторной онкологии.

"Продолжают функционировать пять онкологических диспансеров. В прошлом году на приобретение оборудования для этих лечебных учреждений выделено почти 762 млн рублей", - добавила Быковская.

По данным министерства здравоохранения Ростовской области, смертность от новообразований, в том числе злокачественных, составила по итогам 2019 года 171,2 случая на 100 тыс. населения. Показатель значительно ниже большинства субъектов федерации, отметили в ведомстве.

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РоссияРостовская область
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