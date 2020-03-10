{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жители Ростовской области смогут принять участие в цифровой трансформации региона

Ранее активисты ОНФ вместе со специалистами ведущих IT-компаний изучили цифровую готовность предприятий и организаций региона к ускоренному внедрению цифровых технологий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 марта. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Ростовской области соберут предложения жителей по цифровой трансформации региона, призванной ускорить социально-экономическое развитие и рост качества жизни. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального исполкома ОНФ.

"Активисты регионального отделения Народного фронта в Ростовской области включились в "Цифровую прокачку региона", которую организовало правительство Ростовской области и АНО "Цифровая экономика" в формате стратегической сессии и "мозгового штурма" с участием более 100 федеральных экспертов. Специалисты создали основу дорожной карты цифровой трансформации региона, которая повысит качество жизни людей. Общероссийский народный фронт продолжит цифровую повестку на своей площадке и предложит возможность жителям области внести свои инициативы в дорожную карту", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что общественники вместе со специалистами ведущих IT-компаний изучили цифровую готовность предприятий и организаций к ускоренному внедрению цифровых технологий. По итогам трехдневной работы более 250 экспертов "Цифровой прокачки" подготовили набор прикладных проектов по развитию социально-экономической сферы.

В региональном исполкоме ОНФ отметили, что в сфере здравоохранения эксперты предлагают продолжить работу по внедрению технологий телемедицины в фельдшерско-акушерских пунктах, удаленного мониторинга пациента, носимых устройств для проверки здоровья, интегрированных систем управления потоком пациентов. Участники "Цифровой прокачки" обсудили проекты интеллектуальной транспортной системы, которая способна снизить количество дорожно-транспортных происшествий, улучшить соблюдение графика движения, уменьшить вредные выбросы транспорта, сократить перепробег транспортных средств, время движения по городу и увеличить пропускную способность дорожной сети.

АНО "Цифровая экономика" была создана в целях предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики в Российской Федерации, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив, а также координации между бизнес-сообществом в сфере цифровой экономики, научно-образовательными организациями и органами государственной власти.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Всероссийская школьная Неделя высоких технологий в этом году охватит 1 млн участников
Школьники познакомятся с реальными инновациями в наноиндустрии, атомной энергетике, гидроэнергетике и сфере космических технологий, примут участие в квестах, посетят лекции и мастер-классы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС