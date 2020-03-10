Жители Ростовской области смогут принять участие в цифровой трансформации региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 марта. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Ростовской области соберут предложения жителей по цифровой трансформации региона, призванной ускорить социально-экономическое развитие и рост качества жизни. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального исполкома ОНФ.

"Активисты регионального отделения Народного фронта в Ростовской области включились в "Цифровую прокачку региона", которую организовало правительство Ростовской области и АНО "Цифровая экономика" в формате стратегической сессии и "мозгового штурма" с участием более 100 федеральных экспертов. Специалисты создали основу дорожной карты цифровой трансформации региона, которая повысит качество жизни людей. Общероссийский народный фронт продолжит цифровую повестку на своей площадке и предложит возможность жителям области внести свои инициативы в дорожную карту", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что общественники вместе со специалистами ведущих IT-компаний изучили цифровую готовность предприятий и организаций к ускоренному внедрению цифровых технологий. По итогам трехдневной работы более 250 экспертов "Цифровой прокачки" подготовили набор прикладных проектов по развитию социально-экономической сферы.

В региональном исполкоме ОНФ отметили, что в сфере здравоохранения эксперты предлагают продолжить работу по внедрению технологий телемедицины в фельдшерско-акушерских пунктах, удаленного мониторинга пациента, носимых устройств для проверки здоровья, интегрированных систем управления потоком пациентов. Участники "Цифровой прокачки" обсудили проекты интеллектуальной транспортной системы, которая способна снизить количество дорожно-транспортных происшествий, улучшить соблюдение графика движения, уменьшить вредные выбросы транспорта, сократить перепробег транспортных средств, время движения по городу и увеличить пропускную способность дорожной сети.

АНО "Цифровая экономика" была создана в целях предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики в Российской Федерации, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив, а также координации между бизнес-сообществом в сфере цифровой экономики, научно-образовательными организациями и органами государственной власти.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.