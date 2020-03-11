Карачаево-Черкессия и ДОМ.РФ будут сотрудничать в повышении доступности жилья в регионе

ЧЕРКЕССК, 11 марта. /ТАСС/. Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) и компания "ДОМ.РФ" будут сотрудничать в реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", повышении доступности жилья и развитии рынка недвижимости в регионе в рамках подписанного ранее соглашения. Об этом во вторник на своей странице в Instagram написал глава КЧР Рашид Темрезов.

"Для достижения целей и задач приоритетных национальных проектов, в частности нацпроекта "Жилье и городская среда", сегодня в Москве подписал соглашение с генеральным директором компании "ДОМ.РФ" Виталием Леонтьевичем Мутко, которое предполагает содействие строительству жилья и формированию комфортной городской среды в нашей республике. Кроме того, реализуя задачи заключенного соглашения, мы намерены повысить доступность жилья, развивать рынок арендного жилья, расширить возможности нашего участия в программе развития комфортной городской среды в соответствии с современными стандартами", - написал руководитель региона.

Он выразил надежду, что реализация соглашения будет полезна для каждого жителя региона. "Поблагодарил Виталия Леонтьевича за плодотворное сотрудничество с нашим регионом для многостороннего социально-экономического развития Карачаево-Черкесии. Убежден, наше партнерство будет эффективным, а его плоды сможет прочувствовать на себе каждый житель нашей республики", - заключил Темрезов.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв.