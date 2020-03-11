Аукционы под застройку для льготной ипотеки на Сахалине пройдут во второй половине года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Власти Сахалинской области во второй половине этого года проведут аукционы под застройку жилья на юге Сахалина, которое войдет в программу льготной ипотеки под 2% годовых. Об этом в среду сообщила ТАСС министр строительства региона Татьяна Стаценко.

Ранее полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев назвал объемы выдачи кредитов по программе льготной ипотеки в Сахалинской области недостаточными. Всего с начала действия программы островитяне получили около 980 млн рублей льготных займов. Трутнев поручил главам субъектов ДФО координировать на своих территориях работу в этом направлении, в том числе следить за ценами на жилье. Строительство жилья в регионах проходит по национальному проекту "Жилье и городская среда".

"Понимая, что самый большой спрос [на льготную ипотеку] будет на юге Сахалина [ближе к областной столице], в настоящее время формируются участки и предоставляются под инвестпроекты, также во втором квартале года там начнутся аукционы под жилую застройку. Мы подготовились", - сообщила Стаценко и добавила, что цена за квадратный метр будет разная - в зависимости от географического положения земельных участков. Но, по ее словам, областные власти не допустят роста цен и планируют зафиксировать стоимость квадратного метра именно для категории граждан, которые будут участвовать в программе льготной ипотеки.

Что касается северной части Сахалина, то первые встречи с населением в муниципалитетах проведены. В ближайшее время главы городских округов передадут в Минстрой региона сведения по поводу того, какова потребность в льготной ипотеке на их территориях. "Мы отработаем всю эту потребность, и я хочу заверить, что мы будем строить, даже если где-то потребуется построить всего лишь 2-3 квартиры. Мы проведем переговоры с потенциальными застройщиками и построим эти квартиры в тех местах, где будет потребность", - заявила Стаценко.

В середине февраля областные власти заявляли журналистам о том, что планируют зафиксировать в регионе цену за квадратный метр жилья, приобретаемого по программе "дальневосточной ипотеки". Тогда говорилось, что сахалинское министерство строительства готово к повышенному спросу на квартиры. Чтобы предотвратить возможный ценовой скачок на рынке жилья, ведомство намерено заключить серию специальных соглашений с застройщиками.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет на приобретение жилья на первичном рынке. В настоящее время в Сахалинской области льготную ипотеку предоставляют Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк и банк ДОМ.РФ. Всего с начала реализации программы (с конца 2019 года) в Сахалинской области подано 759 заявок на получение "дальневосточной ипотеки", выдано 202 кредита.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.