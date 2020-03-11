В России создадут экспертный совет по математическому образованию

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Экспертный совет по математическому образованию создадут в России в интересах Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). Его основная цель - оказывать экспертную и методологическую поддержку ключевым проектам Кружкового движения НТИ, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Кружкового движения НТИ.

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

"Экспертный совет по математическому образованию будет создан в интересах Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). Решение об этом было принято на заседании рабочей группы "Кружковое движение" НТИ, которое состоялось на полях Парка науки и искусств "Сириус", - разъяснили в пресс-службе.

Экспертный совет возглавит известный российский математик и педагог, директор Центра педагогического мастерства города Москвы Иван Ященко. "Любые образовательные проекты в области современных технологий должны опираться на качественное массовое школьное математическое образование. Я ожидаю прорывного кумулятивного эффекта от объединения потенциала Кружкового движения НТИ, традиций российских математических кружков и таких проектов, как "Математическая вертикаль" в 7-9 классах", - подчеркнул Иван Ященко.

Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков отметил, что создание совета позволит командам получить экспертную поддержку и обеспечить высокий уровень своих проектов, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

Математические знания являются одним из ключевых критериев для участия школьников в флагманском проекте Кружкового движения - всероссийских командных инженерных соревнованиях "Олимпиада НТИ". Победа в ряде профилей олимпиады, которые входят в перечень Российского совета олимпиад школьников, позволяет абитуриентам получить 100 баллов за ЕГЭ по математике при поступлении в ведущие технологические вузы страны. В числе таких профилей в 2019-2020 учебном году: "Большие данные и машинное обучение", "Информационная безопасность", "Искусственный интеллект", "Разработка VR/AR" и другие.

Кружковое движение НТИ

Среди инициатив движения - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина и рассчитан на пять лет. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций. До конца 2020 года планируется создать по нацпроекту 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) и еще не менее пяти научно-образовательных центров.