На реализацию нацпроектов в 2020 году на Ставрополье направят 17,5 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Строительство 12 детских садов, трех школ, ремонт 26 спортивных залов и 9 учреждений культуры запланированы на Ставрополье в 2020 году. На реализацию нацпроектов в регионе в этом году будет направлено 17,5 млрд рублей, сообщил первый заместитель председателя правительства края Иван Ковалев.

"В 2020 году у нас 11 национальных проектов, приоритет остался тот же - социальная направленность: демография, здоровье, образование. Это основные направления. Рост - более 20%, программа составляет 17,5 млрд рублей", - сказал Ковалев на совещании по вопросам социально-экономического развития региона с участием полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.

По словам Ковалева, в 2020 году в крае должны построить 12 детских садов, три новых школы. "Отремонтировать 26 спортивных залов, 9 муниципальных учреждений культуры. Это дома культуры, до которых долгое время руки не доходили. Сегодня мы практически во всех муниципальных образованиях определили эти объекты и ими занимаемся", - добавил Ковалев.

Он отметил, что много работы предстоит по проекту "Жилье и городская среда", кроме того, 1,8 млрд рублей направят на закупку медицинского оборудования.